Ахметов хочет засудить Россию. Ему пригрозили лишить оставшихся предприятий

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Новости Украины

Промышленные активы компаний, принадлежащих украинскому олигарху Ринату Ахметову, понесли убытки на 20 миллиардов долларов от боевых действий.

Об этом олигарх, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai.

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«После масштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля 2022 года такие заводы, как «Азовсталь», «ММК имени Ильича», Авдеевский коксохим, Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и «зеленой» энергетики были частично или полностью уничтожены или законсервированы. Довоенная капитализация этих активов превышала 20 миллиардов долларов», – говорит Ахметов.

По его словам, только довоенная капитализация «Азовстали» и «ММК имени Ильича» была около 10 миллиардов долларов. Также он утверждает, что там было сырья и готовой продукции на сумму миллиард долларов.

Кроме того, Ахметов пригрозил предъявить исковые претензии России с требованием возместить все причиненные убытки.

«Ахметов – это бес. Его гвардия уничтожена. Мне интересно, долго ли проживет это существо?», – задается вопросом донецкий военкор Андрей Руденко. «Ну, думаю, если в ДНР не могут национализировать его дом, то долго. Мое мнение», – отвечает на этот вопрос еще один военкор Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский.

При этом в киевских телеграм-каналах была информация, что Ахметов хочет претендовать на российские активы.

«Наш источник сообщает, что олигарх Ринат Ахметов хочет получить российские арестованные активы на западе, как возмещения своих потерянных активов в Украине. Пока в этом кейсе все сложно», – сообщал телеграм-канал «Легитимный».

При этом Александр Казаков, экс-советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, полагает, что претензии Ахметова к России — это хорошо.

«Чтоб ни у кого соблазна не было, как в 2014 году, с ним сделку заключать. Ахметов, который много чего обещал России в целом и Кремлю, в частности, всех обманул. То есть, по классификации ВВП, предатель. А предатели – это те, кого ни ВВП, ни наш народ не прощают ни-ког-да. Вся собственность Ахметова на территории России должна быть национализирована, а на бывшей Украине на все его предприятия на подконтрольной нам территории должно быть введено внешнее управление и прибыли от этих предприятий должны получать местные общины: на восстановление. Что касается предприятий Ахметова, которые находятся на пока неподконтрольной нам территории бывшей Украины, то они должны стать законными военными целями. Особенно электростанции и ключевые объекты электросетей, которые в большинстве своём тоже принадлежат Ахметову», – резюмировал Казаков.