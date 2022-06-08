Аксенов объяснил, что для гражданских пока нет сухопутного коридора в Херсон

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Новости Украины

Сухопутный автомобильный коридор в Крым со стороны взятых Россией под контроль территорий Юго-Востока Украины открыт только для грузового транспорта и военных.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Маршрут открыт, но для гражданских автомобилей пока рано говорить о доступности, – подчеркнул Аксенов. – По крайней мере, дорога пригодна для транспортировки любых грузов в ЛНР и ДНР. По сути, уже сквозной проезд, можно проехать в Ростовскую область. Для военных целей и доставки продовольствия все подходит, для гражданских – необходимо какое-то время».

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым открыто. Таким образом, транспортное сообщение проходит через территории ДНР, ЛНР и Запорожскую область.

По словам экс-министра транспорта Крыма, а ныне главы Ассоциации грузоперевозчиков РК Анатолия Цуркина, это существенно снизит издержки на транспортировку товаров народного потребления с территории России на Донбасс и в Приазовье. Путь сократится на 500-600 километров.

В крымских пабликах эту новость восприняли с воодушевлением и надеждой, что в скором времени не только автомобили, но и поезда начнут ходить напрямую, а не в объезд через Краснодар. Однако административно Запорожская и Херсонская области являются территориями Украины, и пересечение границы требует соблюдения правил, как и в иных пунктах пропуска в другие государства.