Строительство моста, отложенного из-за Крыма, хотят ускорить

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Совет Федерации будет содействовать тому, чтобы мост через Лену в Якутии был простроен быстрее.

Об этом заявила в среду спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная мечта жителей региона – это, конечно, строительство моста через реку Лена. Люди его очень ждут. Это не амбиции руководства региона и хотелки, а жизненно необходимо для региональной экономики и всего Дальнего Востока. Круглосуточная транспортная доступность с вводом моста увеличится в четыре раза. Кумулятивный эффект будет огромный. В федеральный бюджет этот проект будет включен на 2025 год. Думаю, что если до конца будет откорректирована документация и будет экспертиза, надо раньше начать строительство. Обещаем, что будем активно поддерживать республику в реализации этого проекта», – сказала Матвиенко.

Строительство моста через Лену должно было начаться в 2014 году, но тогда все ресурсы были брошены на возведение другого стратегически важного объекта для страны – Крымского моста.

О важности проекта доложил губернатор Саха Якутии Айсен Николаев.

«Мост соединит в единый транспортный узел три федеральные автодороги, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, международный аэропорт и речной порт. Это логически завершит и, тем самым, значительно повысит эффективность ранее вложенных огромных инвестиций в инфраструктуру. Одна лишь круглогодичная доступность для населения Якутии вырастет с 20 до 80%», – сказал Николаев.

Сегодня часть Якутии на левом берегу Лены не имеет постоянной наземной транспортной связи с остальной Россией. Здесь проживает около 600 тыс. человек, более 60% населения всей Якутии. Летом действует водная переправа, а потом приходится ждать, когда установится лед.

В прошлом году было объявлено о начале строительства, однако возникли проблемы с госэкспертизой. В 2020 году стоимость строительства моста оценивалась в 83,4 млрд руб. Осенью 2022 года стало известно, что строительство моста может обойтись уже в 176 млрд руб. Основное удорожание было связано со въездом на мост с правого берега Лены. Первоначально предполагалось, что для строительства этого въезда будет частично засыпана пойма реки, но при испытаниях выяснилось, что это может привести к затоплению населенных пунктов. Тогда был выбран более дорогостоящий вариант — строительство эстакады.

Замечания Главгосэкспертизы к проекту касаются выбора вариантов трассировки дороги для въезда на мост на левом берегу, пояснили в пресс-службе ВИС. На внесение изменений по этим замечаниям понадобится дополнительное время, которое не было заложено в рамках действовавшего договора об экспертизе.