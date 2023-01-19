Нищая Молдова вознамерилась «остановить Россию»

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Президент Молдовы Майя Санду отметилась очередной серией антироссийских заявлений.

Это произошло в ходе всемирного экономического форума в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны остановить Россию и помочь Украине выиграть эту войну, потому что иначе каждый из нас будет в опасности. […] Мы не видим Россию в ближайшем будущем демократической страной, а это значит, что опасность сохраняется», — отметила Санду,

Кроме того, она обвинила Россию в том, что она якобы шантажирует Молдову газом.

«Но Европе удалось найти решения, что непросто. Да, мы должны платить за это, и нам жаль, что граждане заплатили очень высокую цену за энергоресурсы. В Молдове тариф на газ вырос в 7 раз, а это не та страна, где люди имеют высокие доходы. Однако, мы верим в демократию и хотим быть частью свободного мира», – пафосно заявила Санду.

По ее словам Молдова сталкивается со множеством кризисов, которые возникли по вине России, и в этой ситуации «имеет шанс выжить только в рамках Европейского союза».

«Расширение сделает Евросоюз сильнее, потому что ЕС нужен мир и стабильность в Молдове и Украине. У Молдовы есть шанс выжить как демократия только в рамках ЕС. У Молдовы есть поддержка для европейской интеграции. Украина показала, что платит самую высокую цену за демократию и европейские ценности. Молдаване делают все, что в их силах», – резюмировала Санду.

Украинский блогер Ольга Шарий высмеяла молдавского президента.

«Чем Молдове еще заниматься, как не помогать Украине. Там пенсии до 50 долларов хоть доходят?» — поинтересовалась Шарий.