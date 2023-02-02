«Побольше кассетных бомб по русской саранче, покаемся после победы» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
02.02.2023 17:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Международные правозащитные организации могут осуждать Украину сколько хотят, а ВСУ должны и будут использовать даже запрещённые конвенциями боеприпасы.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Международные правозащитные организации могут осуждать Украину сколько хотят, а ВСУ должны и будут использовать...

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«Когда противник – саранча, нужно максимально использовать свои возможности. Многие правозащитные организации говорят: как же так украинцы кассетные бомбы используют, а как же, вот, турки…

Извините, ребята, а что нам делать? Во-первых, Украина не подписывала конвенцию о запрете кассетных бомб, мы не присоединились, поэтому уж извините. А другое – саранчу кассетными бомбами намного легче и эффективнее уничтожать, чем просто унитарными боеприпасами», – сказал эксперт.

«Поэтому лучше, когда боеприпас выпускает 200 кассет, которые в свою очередь ещё взрываются, и мы уничтожаем одним махом 200 представителей саранчи. Это же лучше намного. Поэтому мы кассетные боеприпасы должны очень эффективно и массово использовать. Уж пусть извиняют нас правозащитные организации, после победы мы очень сильно покаемся», – заявил Самусь.

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