У России нашлось 20 друзей в ООН

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия сформировала в ООН группу друзей, в которую вошли более 20 государств.

Об этом сегодня, выступая в Госдуме РФ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Продолжаем активно работать на многосторонних площадках. Прежде всего, в рамках ООН, где совместно с группой единомышленников (их уже более 20) сформировали группу друзей в защиту устава Всемирной организации. Отстаиваем фундаментальные нормы международного права, включая принцип уважения равенства всех без исключения стран, невмешательства в их внутренние дела», – сказал Лавров.

По его словам, МИД уделяет особое внимание сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, в которые стремятся вступить все больше государств.

«В рамках назревшей демократизации этих механизмов возрастает значение инициативы президента Путина о формировании большого евразийского партнерства с участие Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН и других государств и объединений нашего огромного континента», – сказал Лавров.

Украинская пропаганда в последние дни анонсирует изгнание России из постоянных членов Совбеза ООН, что должно лишить Москву права вето. Пока что этот сценарий выглядит малореалистично, учитывая позицию Китая, который отказывался критиковать РФ в ООН за спецоперацию на Украине.