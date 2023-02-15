У России нашлось 20 друзей в ООН

Елена Острякова.  
15.02.2023 13:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, ООН, Политика, Россия


Россия сформировала в ООН группу друзей, в которую вошли более 20 государств.

Об этом сегодня, выступая в Госдуме РФ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сформировала в ООН группу друзей, в которую вошли более 20 государств. Об этом...

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«Продолжаем активно работать на многосторонних площадках. Прежде всего, в рамках ООН, где совместно с группой единомышленников (их уже более 20) сформировали группу друзей в защиту устава Всемирной организации. Отстаиваем фундаментальные нормы международного права, включая принцип уважения равенства всех без исключения стран, невмешательства в их внутренние дела», – сказал Лавров.

По его словам, МИД уделяет особое внимание сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, в которые стремятся вступить все больше государств.

«В рамках назревшей демократизации этих механизмов возрастает значение инициативы президента Путина о формировании большого евразийского партнерства с участие Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН и других государств и объединений нашего огромного континента», – сказал Лавров.

Украинская пропаганда в последние дни анонсирует изгнание России из постоянных членов Совбеза ООН, что должно лишить Москву права вето. Пока что этот сценарий выглядит малореалистично, учитывая позицию Китая, который отказывался критиковать РФ в ООН за спецоперацию на Украине.

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