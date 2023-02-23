Жители Калужской области жалуются на саботаж чиновников по сбору помощи для СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В нашу редакцию продолжают поступать сообщения от граждан страны об откровенном саботаже со стороны чиновников в вопросах, касающихся Специальной военной операции на Украине и сопутствующим проблемам.

Некоторые из них мы теперь будем публиковать у себя на сайте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Жители поселения Дворцы, Дзержинского района, Калужской области сообщают: их глава поселковой Администрации Воробьева И. В. На протяжении года блокирует инициативу граждан по сбору гуманитарной помощи. В частности, она не предоставляет помещение для сбора и хранения помощи, отказывается предпринимать меры по организации и обеспечению систематической и эффективной работы в этом вопросе, блокирует инициативы от граждан.

Жителям поселения приходится самостоятельно находить места для сбора и хранения гуманитарной помощи, и также самостоятельно граждане вынуждены ее отправлять на фронт. За последний год к ней неоднократно обращались жители поселения с просьбами представить минимальное помещение под собранную гуманитарную помощь, однако постоянно получали отказы, говоря, что у Администрации нет свободных помещений, хотя все граждане прекрасно знают, что это ложь, за которой кроется банальное нежелание нормально, конструктивно работать. Парадоксально, но об этой проблеме также было сообщено, руководству Дзержинского района, однако никаких мер после этого также не было предпринято. Также, не дали никакого результата публикации в социальных сетях с описанием данной проблемы. Мы, жители поселения Дворцы, считаем, что теперь только через СМИ можно добиться результата и заставить нерадивых чиновников заниматься своей работой и не саботировать в этот трудный период для нашей страны инициативы простых людей.