Пентагон объявил, что подготовил «огромное количество» ВСУшников для наступления

Анатолий Лапин.  
12.04.2023 13:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


США подготовили «огромное количество» украинских солдат и предоставили достаточно военной помощи, чтобы ВСУ смогли пойти в контрнаступление.

Об этом на брифинге в Филиппинах заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США подготовили «огромное количество» украинских солдат и предоставили достаточно военной помощи, чтобы ВСУ смогли...

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«Руководство [Украины] остается сосредоточенным на решении задач, которые стоят перед ними сейчас. Я полностью уверен в том, что они сделают все от них возможное, будут продолжать бороться с противником. У них есть план определенный, конечно, но только президент Зеленский и его руководство страны знают о подробностях этих планов», – сказал глава Пентагона.

По его словам, у Киева есть все необходимые возможности для того, чтобы добиться успеха.

«Мы обучили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что они в нормальном состоянии, готовы в достаточной степени к продолжению действий.

Мы же со своей стороны будем продолжать оказывать помощь, в частности военную, для того, чтобы их обороноспособность оставалась на высоком уровне для проведения этих операций. Конечно, мы будем поддерживать связь и обмен информацией с нашими союзниками и партнерами», – заявил Остин.

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