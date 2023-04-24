7 лет тюрьмы. На Украине «невиданная свобода слова» добралась уже до системных критиков режима

Внесенный в Верховную Раду и появившийся на сайте украинского правительства аккурат в канун дня рождения Ленина законопроект об уголовной ответственности за «недостоверную информацию», распространяемую с фейковых аккаунтов в интернете, прошел практически незамеченным в широких массах посполитых, по самую макушку погруженных в повестку нелегкого выживания в условиях военной разрухи, зато навел немало шороху среди политизированного народа – тех самых блогеров, политологов, экспертов, журналистов, активистов, военкоров и прочих лидеров мнений, кормящихся с публикаций в СМИ и соцсетях.

И причина, в общем, понятна и чиста как слеза – этот колокол звонит именно по ним. Власть демонстрирует готовность выпустить предупредительный залп по всем распространителям информации, формально допуская даже огонь по «своим» – чтобы чужие боялись.

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Впрочем, более детальное знакомство с парламентской инициативой убеждает, что и в этом случае прополка информационных грядок карающим мечом укроФемиды будет носить выборочный характер – критерии «недостоверности» довольно расплывчатые, как и круг тех, кто будет их таковыми определять.

Согласно проекту закона, наказывать будут как за распространение «недостоверной» информации, так и за создание или скупку фальшивых аккаунтов, ограничивая тем самым деятельность пресловутых ботоферм.

Сторонники пятого президента Порошенко, с чьим именем в народе связано появление такого мема, как «порохоботы» и деятельность такого рода «ферм», разгоняющих в Сети однотипные тезисы и периодически разоблачаемых СБУ, уже всполошились: мол, готовится удар по политической оппозиции, сиречь по любителям Петра Алексеевича. Информационные бойцы Банковой в ответ намекают на то, что подавляющее большинство интернет-почитателей Порошенко – платные, а хвалить Порошенко бескорыстно вменяемый человек вряд ли будет.

Среди прочего, в проекте предлагается преследовать за «вмешательство в деятельность физических и юридических лиц, если такие действия совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины при отсутствии признаков государственной измены».

Более того, уголовка грозит и в том случае, «если такие действия способствуют повышению уровня социального напряжения, нарушают конституционные права и свободы граждан или иным образом угрожают национальной безопасности».

Иными словами, не только персонифицированная и открытая, ведущаяся от собственного имени и в персональном блоге, но даже анонимная критика власти в соцсетях или в ветках комментариев к чужим публикациям, может рассматриваться как преступление – была бы соответствующая политическая воля и желание у правоприменителей.

Внешнему наблюдателю сразу бросается в глаза нарочитая жестокость предлагаемых в законе наказаний. Там даже не предусмотрены штрафы за, например, первое привлечение по той или иной статье. Нарушил? Сразу за решетку – на срок от 5 до 7 лет.

Что также важно, законопроект не устанавливает каких-либо ограничений по темам, которые могут трактоваться как нарушение. Под «действия способствующие повышению уровня социального напряжения» могут подпадать как высказывания о повальной насильственной мобилизации, так и критика чиновников-коррупционеров или сетования на рост цен и тарифов в стране. В любом случае – определять состав преступления в ручном порядке будет подконтрольная власти связка следователей, судей и прокуроров.

Соавторами скандального законопроекта №9223 стали «слуги народа» Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых, Максим Павлюк, Михаил Лаба и Олег Арсенюк. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

При этом нужно понимать, что новация бьет уже не только по пресловутым «пророссийским пропагандистам» и распространителям «кремлевских нарративов».

Разного рода киевские системные критики типа Соскина, Чаплыги, Дацюка, Кривоноса или Куща наверняка вздрогнули, ознакомившись с новым законопроектом. Известный своей публичной разоблачительной активностью клеврет Коломойского Александр Дубинский тоже напрягся. Ведь если этот закон не дай бог будет принят и вступит в силу, на Украине станут невозможными вот такие набросы о жизни власть предержащих, вроде недавней публикации в связываемом с Дубинским и Ко телеграм-канале «Темный рыцарь»:

«В эти минуты Кирилл Тимошенко празднует свой день рождения, в своем доме в элитном поселке Золотые Ворота, а не в тюрьме. Среди гостей Юрий Голик – проворовавшийся смотрящий за большой стройкой, пытающийся сейчас сохраниться поближе к Всемогущему (при этом, за глаза называет его Аллой Борисовной). Десяток коррупционеров – помельче. И гвоздь программы – на праздник пожаловал очень известный военный, который вместо того чтобы идти в политику, окружил себя худшими дегенератами зеленого логова. Развлекает гостей Монатик. Пользуясь случаем – поздравляем Кирила Владленовича с последним днем рождения на свободе и желаем долгих лет жизни в тюрьме».

Некоторые киевские русофобы и в этой новации слуг народа нашли «русский след». Вернее, их смутила очевидная структурная схожесть с недавними думскими новациями, введшими ответственность за дискредитацию чиновников. Представитель пропорошенковской «Демсокиры», известный киевский спец по кибербезопасности Андрей Баранович, открыто упрекает власть в том, что та ведет ползучую «русификацию» украинского правового пространства, делая его, под заверения о приверженности европейским ценностям, аналогичным современному российскому:

«А я всё ждал когда же в Украине появится статья за д̶и̶с̶к̶р̶е̶д̶и̶т̶а̶ц̶и̶ю̶ дезинформацию. И дождался. Мне даже стало любопытно, чем еще славен депутат Мазурашу? «Запрет ЛГБТ-пропаганды», «компромисс по языковому вопросу», «Люди живут на Богом (а не Украиной) данной земле», «запрет продажи алкоголя и табака в супермаркетах», «разрешить командирам расстреливать солдат», всё настолько вкусное, что остальных борцов с дезинформацией я гуглить не стал. Давайте запретим депутата Мазурашу? Найдется один смелый депутат? И божественную клизму ему для мозгов пропишите. Очень уж там понасрано», – пишет Баранович в своем телеграм-канале.

Формально у таких выводов есть основания, однако парадокс украинской ситуации в том, что на свою нынешнюю «русификацию» страна подписалась добровольно, отдав власть в руки апологетов Майдана. До «скачек» на котором, Украина была одной из самых свободных стран постсоветского пространства, в которых репрессивное законодательство подобное нынешнему, было просто немыслимым.

Каковы шансы у этой скандальной новации стать полноценным законом, по которому украинцев начнут сажать? Это станет понятно по дальнейшей судьбе документа. Например, по скорости и итогам его рассмотрения в профильных парламентских комитетах и их рекомендациях парламентскому залу – поддержать или отклонить.

Кроме того, нужно будет следить за тональностью «сливных бачков» Банковой – уже появилась конспирологическая версия, что законотворческая самодеятельность «слуг» -инициативников призвана оттянуть на себя внимание политизированной общественности и занять умы вместо непростых перипетий на фронте. Иначе говоря, законопроект – не более чем мыльный пузырь на час, отвлекающий маневр, который будет похоронен самой же властью в нужный момент, под дружные овации вздохнувших от облегчения людей.

С другой стороны, верной может быть и обратная версия – идущая сейчас лихорадочная подготовка к анонсированному контрнаступлению и обьявленная на днях указом Зеленского «всеобщая» 90-дневная мобилизация, которая не обойдется без массы неприглядных картинок связанных с «отловом» пушечного мяса, может потребовать и предусмотрительно подстеленной правовой соломки, которая отобьет охоту у слишком языкастых критиков смотреть туда, куда смотреть не рекомендуется. Такой «соломкой» как раз и могут стать предлагаемые изменения в УК и УПК.