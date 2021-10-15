7 лет за подписку: как закручиваются гайки в Белоруссии

15.10.2021 15:18 (Мск), Минск, Артем Агафонов

Закручивание гаек в Белоруссии приняло невиданный масштаб. Этот процесс начался еще перед выборами, а после них республика превратилась в полноценное полицейское государство. Несмотря на то, что протесты давно подавлены, ужесточение и законодательства, и правоприменительной практики продолжается и теперь, например, вполне реально получить тюремный срок за смайлик «какашка» под портретом милиционера, а за некорректные комментарии по поводу перестрелки, в результате которой был убит офицер белорусского КГБ было возбуждено более 200 уголовных дел.

12 октября белорусское право пополнилось еще одним «драконовским» нововведением. Постановление белорусского правительства «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» приравняло группы в мессенджерах и социальных сетях к незарегистрированным группам граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность.

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Теперь подписка на запрещенный телеграм-канал или сообщество в социальной сети может повлечь ответственность до 7 лет лишения свободы. Сейчас таких каналов более 100, к этому списку регулярно добавляются новые и оказаться преступником может любой человек, даже не подозревая об этом.

Подобных строгостей не было даже в советские времена. «Вражьи голоса» в эфире глушили, однако за их прослушивание не наказывали. Да и за анекдоты сажали рассказчиков, а не слушателей. Это все равно, что сажать в тюрьму за прочитанные книги или просмотренные фильмы.

Одним из принципов уголовного права является принцип справедливости. В УК Белоруссии прямо написано, что наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Сам факт подписки на запрещенные каналы еще не представляет никакой общественной опасности и не делает из человека преступника. Разумеется, кто-то, начитавшись подобного контента может пойти на какие-то противозаконные действия или допустить какие-то экстремистские высказывания. Но на этот случай существуют другие статьи УК, который в Белоруссии и так особым гуманизмом не отличается.

Читать запрещенный контент – еще не значит разделять точку зрения автора. Наоборот, можно иметь совершенно противоположные взгляды и изучать змагарские каналы, руководствуясь принципом «врага нужно знать в лицо». Ярким примером такого является официозный пропагандист Григорий Азаренок, который регулярно комментирует у себя содержание таких каналов. Комментирует – значит читает и наверняка по подписке. Выходит, следуя букве нового закона, он тоже является преступником. Абсурд.

Введение уголовной ответственности за подписку, разумеется, вызвало отток аудитории признанных экстремистскими телеграм-каналов, однако не сказать, чтобы этот отток оказался таким уж значительным. В среднем они потеряли по 3-4 процента подписчиков. Так, известный канал Nexta.live, имевший накануне принятия постановления 990 тысяч подписчиков, теперь имеет 958 тысяч. И далеко не факт, что все из отписавшихся перестали этот канал читать. В конце концов, функцию поиска в мессенджере никто не отменял и просматривать контент канала можно, не будучи на него подписанным.

Белорусская власть разгромно проиграла борьбу за телеграм-аудиторию. Ни один из провластных телеграм-каналов не имеет даже сотни тысяч подписчиков, а в ТОП-50 белорусского сегмента мессенджера представлены лишь два из них: контролируемый пресс-службой Лукашенко «Пул Первого» и пропагандистские, изобилующие трэш-контентом «Желтые сливы», которые, по-видимому, контролируют силовики. Зато змагарские каналы в топе в абсолютном большинстве.

Введение уголовной ответственности за подписку не способно всерьез повлиять на эту картину и обеспечить лояльность аудитории. Напротив, это вызовет дополнительное недовольство, а оппозиция получит дополнительный козырь – несправедливо осужденным у нас принято сочувствовать, а большие сроки за подписку сложно назвать справедливым наказанием, даже будучи убежденным противником оппозиции.