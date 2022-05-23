70 000 видео и 9 000 каналов: YouTube отчитался о массовой антироссийской зачистке контента

Новости Украины

YouTube удалил более 70 000 видео и 9 000 каналов, якобы связанных с Россией и освещавших ход спецоперации на Украине. Причина столь массовой цензуры – якобы нарушение удаленными каналами правил содержания. В частности, с YouTube были удалены видео, в которых вторжение России называлось «освободительной или специальной операцией».

Об этом сообщает британское либеральное издание The Guardian.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В публикации сообщается, что платформа YouTube очень популярна в России, где, в отличие от других западных соцсетей, ее не закрыли, несмотря занятую е. жестко антироссийскую позицию. YouTube также смог работать в России, несмотря на борьбу с прокремлевским контентом, который нарушает правила, в частности политику, запрещающую отрицать или умалять «российское вторжение на Украину».

С начала СВО на Украине в феврале YouTube удалил сотни каналов, заподозренных в пророссийской агитации. В частности, канал журналиста Владимира Соловьева, каналы министерств обороны и иностранных дел России, каналы ведущих российских государственных информагентств и популярных блогеров-критиков Запада и киевского режима.

Также была временно прекращена загрузка видеоконтента, в описании которого война на Украине называется «специальной операцией». Кроме того, блогерам из РФ была отключена функция монетизации контента.

«Новость об удалении нашего канала на YouTube прозвучала как гром средь ясного неба, ведь никаких нарушений и страйков со стороны YouTube не было. Просто взяли и без объяснения причин удалили канал с почти полумиллионом подписчиков, просуществовавший пять с половиной лет. К сожалению, нечто подобное можно было ожидать рано или поздно, потому что цензура на Западе, а YouTube, как мы помним, — ресурс американский, ужесточается. Свобода слова и демократия в западном мире существуют только на бумаге, а по факту любое альтернативное мнение стараются заглушить», – так, в частности, комментировали военкоры издания Ньюс Фронт из ЛНР и ДНР Катерина Катина и Никита Возмитель блокировку канала их агентства на YouTube.

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан добавил, что только на Украине российские новости YouTube о войне набрали более 40 миллионов просмотров.

Вместе с тем, прошлой неделе российский министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что РФ не будет блокировать YouTube, несмотря на споры по поводу содержимого, из-за которых платформу оштрафовали через суд за то, что она не удаляла запрещенные российскими органами видео.

Российсккая платформа RuTube к настоящему моменту так и не смогла стать полноценным и удобным в использовании отечественным аналогом антироссийского YouTube. Провал импортозамещения в конкретном случае привел к дерзкой хакерской атаке проукраинских кибертеррористов, когда доступ к программному коду RuTube на некоторое время был потерян.

К тому же, многие российские военкоры и патриотические блогеры жалуются не только на неудобства и медленную скорость загрузки в отечественном сервисе, но и на жесткие цензурные ограничения, запрещающие выкладку хоть и «жесткого», но именно патриотического контента. Получается, что отечественный RuTube в этом смысле зачастую мало чем отличается от заграничного YouTube.