70% городов Украины оказались на грани вымирания

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Подавляющее большинство крупных украинских населенных пунктов испытывают серьёзные проблемы с водоснабжением, из-за чего могут стать безжизненными. Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Водоканал», кстати, на прошлой неделе поднял тариф для юридических лиц. Ну, таким путём, чтобы хоть как-то покрыть их затраты. Но при 50% росте тарифов на электроэнергию водоканалы ждёт такая задница. И поставщиков электроэнергии ждут такие долги, которые нами не снились. Это очередной нерегулируемый процесс на Украине. Рыночный в кавычках. Который просто убивает все, что есть вокруг. Армагеддон уже пришёл. Просто мы этого не ощущаем. А, например, жители Полтавы ощущают», – сказал Попенко.

«Потому что с 5 мая этого года 120 тысяч жителей города Полтавы получают воду по часам и пользуются канализацией по часам. Вот можете себе представить, ни два дня, в Житомире там неделю центральный канализационный коллектор не работал, а здесь месяц. Так вот такая проблема с водоканалами в 70% городов Украины. А я вам скажу больше. Водоканалы важнее, наверное, всего того, что есть из инфраструктуры в городе. Тепло, электроэнергию можно как-то заменить, можно куда-то уехать. Если в городе ломается канализация, город не жизнеспособен в принципе. Это тоже нужно понять тем людям, которые сейчас сидят в Минрегионе, в новом, который у нас теперь будет, которые сидят в мэрии, и до людей доходит, что надо выделять деньги на ремонт коллектора почему-то только тогда, когда этот коллектор окончательно на*бнется», – резюмировал эксперт.