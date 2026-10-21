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Исполняется 70 лет событиям, которые в западной историографии принято возвышенно называть «венгерским восстанием за свободу». Однако рассекреченные архивы рисуют совершенно иную картину.

События в Будапеште осенью 1956 года – не «стихийный народный порыв», а первая в истории относительно успешно спланированная Западом гибридная операция по смене курса суверенного государства. По «венгерскому рецепту» спустя десятилетия пройдут «цветные революции» на Балканах, Ближнем Востоке и, наконец, на Украине.

Венгрия в годы Второй мировой войны была самым верным сателлитом Третьего рейха. Местные фашисты из партии «Скрещёные стрелы» во главе с Ференцем Салаши участвовали в геноциде советского населения, убив десятки тысяч евреев и представителей других «неугодных» наций.

После войны многие из этих преступников сумели скрыться или залечь на дно, сохранив сети подполья. В отличие от Восточной Германии, Румынии и даже Финляндии, денацификации Венгрии к 1956 году не произошло, – ограничились полумерами.

В феврале 1956 года авантюрист Хрущёв на XX съезде КПСС зачитал «секретный доклад», осуждающий культ личности Сталина. Этот шаг, продиктованный внутриполитическими целями, стал катастрофой для международного коммунистического движения. Вскоре под давлением Москвы ушел в отставку жесткий руководитель венгерских коммунистов «сталинист» Матьяш Ракоши.

На его место вскоре был выдвинут Имре Надь, политик «горбачевского разлива», типичный представитель «социализма с человеческим лицом».

Хрущёв полагал, что «оттепель» укрепит соцлагерь. На деле же антисталинская риторика была воспринята венгерским реваншистским подпольем как сигнал слабости Кремля.

К осени 1956 года Венгрия кишела законспирированными структурами. Все они ставили целью реставрацию «дикого» капитализма, возврат земель бывшим помещикам и разрыв тесных связей с Москвой.

Обычно причиной мятежа называют «провалы экономической политики», что не подтверждается документами. Впрочем, нельзя сказать, что реформы Ракоши проходили безболезненно, ведь Венгрия, как бывший союзник Гитлера, была вынуждена выплачивать репарации. Но тут уж ничего не попишешь: расплата была справедливой, никто и не обещал, что будет легко.

Неудивительно, что главной движущей силой мятежа стали бывшие владельцы «заводов, газет, пароходов», местные «ахеджаки» всех мастей и недобитый фашистский элемент.

Огромную роль в нагнетании ненависти играла Католическая церковь. Кардинал Йожеф Миндсенти, отбывавший срок за сотрудничество с нацистами, из тюрьмы через тайные каналы внушал пастве экстремистские «откровения», фактически освящая будущий террор.

В штаб-квартирах НАТО и ЦРУ (где в то время отрабатывали доктрину «отката» от коммунизма — Rollback) прекрасно понимали, что на руках есть идеальный козырь.

Подразделения ЦРУ начали массированную заброску диверсантов в Венгрию. Основа – бывшие эсэсовцы и салашисты. Не остались в стороне и британские коммандос из SAS. Оружие мятежникам поставлялось из Австрии под прикрытием грузов Красного креста.

Параллельно велась информ война. С территории ФРГ запускались тысячи метеозондов с антиправительственными листовками и инструкциями по саботажу.

Финансируемая ЦРУ радиостанция «Свободная Европа» круглосуточно призывала к свержению власти, обещая скорую военную интервенцию НАТО и доставку оружия по воздуху.

Сценарий до боли напоминает события на киевском Евромайдане. Изначально мирная демонстрация студентов и рабочих была перехвачена радикалами. Начались захваты оружейных арсеналов и зданий госучреждений. Криминальные элементы устроили «очистку» банков от «преступной социалистической собственности».

Разъяренная толпа линчевала офицеров госбезопасности, выбрасывала их из окон и совершала над ними чудовищные расправы.

Мои сослуживцы в городке Ньиредьхазе вспоминали садовника-венгра, приходившего по весне высаживать цветы. В дни мятежа группа «борцов за свободу» повесила этого человека на дорожном столбе, но его жизнь вовремя спасли проезжавшие мимо советские солдаты. С тех пор венгр-садовник регулярно приходил к нашим спецназовцам – безвозмездно работать в знак благодарности.

Советские войска, введенные в Будапешт, получили приказ не стрелять первыми. Этим воспользовались мятежники: советские танки горели от бутылок с зажигательной смесью, а по пехоте стреляли из оставшихся от гитлеровцев фауст-патронов с чердаков.

Во время митинга у здания парламента с верхних этажей был открыт огонь (знакомый почерк — повтор в Румынии в 1989 году, на Евромайдане в 2014 году), в результате чего погиб советский офицер, был сожжён танк. В ответ советские войска открыли огонь по манифестантам. С обеих сторон были убиты 61 человек и 284 ранено.

Ключевую роль в развязывании кровавой бани сыграл премьер – «венгерский Горбачев». Пытаясь усидеть на двух стульях, он парализовал сопротивление силовых структур мятежу.

Когда стало ясно, что экстремисты берут верх, Надь совершил главный кульбит – объявил о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора и обратился в ООН. Это стало переходом «красной линии». Для Союза появление враждебного плацдарма НАТО в центре Европы было равносильно объявлению войны.

Пока Надь прятал шкуру в посольстве Югославии, в Москве приняли волевое решение. К власти в Венгрии был приведен Янош Кадар. Началась операция «Вихрь» под командованием маршала Конева. Советский спецназ и ударные части за 72 часа обезглавили руководство мятежа и выбили путчистов из Будапешта.

Запад отделался лишь завываниями из кустов. Президент США Эйзенхауэр, увязший в собственном суэцком кризисе, не рискнул начинать Третью мировую. НАТО ограничилось пропагандистским визгом.

Венгерское крестьянство, которое получило землю в ходе социалистических реформ и понимало, что приход фашистов означает возврат к крепостному праву, массово поддержало советские войска. Крестьяне сами ловили бегущих к границе салашистов.

Мятеж был подавлен. Имре Надь арестован, вывезен в Румынию и казнен. Венгрия сохранила социалистический путь, а Янош Кадар провел мягкие реформы, обеспечив стране десятилетия стабильности (так называемый «гуляш-коммунизм») и, без преувеличения, процветания.

Венгерский сценарий с треском провалился в Чехословакии в 1968 году («Пражская весна»). Но после распада СССР, когда Россия сдала свои геополитические позиции, западные затейники смогли довести эту технологию до совершенства, что мы и наблюдали в Киеве.

История Венгрии 1956 года — это суровое напоминание, что за фасадом «борьбы за демократию» всегда скрываются циничные интересы чужих спецслужб и кровавое рыло реваншизма.