09.03.2018, Киев, Николай Кузнецов

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70 процентов граждан Украины оказались неплтатежеспособными

По разработанной Киевом схеме субсидий государство не платит ни копейки за социально незащищенные слои населения. Эти средства покрывают за счёт платёжеспособных граждан, а отнятые у людей деньги фактически остаются у бизнес-окружения Порошенко.

Об этом в эфире передачи «Politeka» рассказал политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас рынок отдали большому количеству частных компаний, но инвестиции берут в основном с платёжеспособного населения. Дальше нам сообщают, что вы должны много платить, потому что не всё население способно тянуть такую цену. Соответственно, из этой цены формируются субсидии тем, кто платить не может. То есть, грубо говоря, если вы платите полный тариф за тепло, это значит, что из ваших денег вас государство заставило снабжать ту часть населения, которая не может платить. С вами не посоветовались, хотите вы это делать, не хотите – вас заставили. Причём сразу объявили такую цену, что минимум 70% населения попадает в неплатёжеспособные, а 30% населения, которые способны платить, вынуждены инвестировать»,− сказал Гайдай.

Также он пояснил коррупционную схему, по которой правительство Порошенко заставляет платить часть населения субсидии другой части населения, которые не могут заплатить за газ.

«Когда Гройсман говорит: «Не волнуйтесь. Мы подняли цену на газ, но государство заплатит за тех, кто не может», нужно понимать, что не государство платит. Маргарет Тэтчер говорила, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков, которые попали к вам в распоряжение. То есть у меня берут деньги, чтобы платить за неплатёжеспособное население. Но эти деньги не дают им. Они же не приходят в кассу и не получают наличные деньги, которыми потом могут распоряжаться по своему усмотрению: то ли платить за коммуналку, то ли экономить. Эти деньги переправляются, опять же, монополистам, которые сегодня владеют облэнерго”, – уточнил политтехнолог.

По его мнению, описанная схема представляет собой “аферу и коррупционную схему”.

“Реального рынка нет. Там есть монополисты, и эта схема обеспечивается, прежде всего, политической крышей. Это – политическая воля наших первых лиц: и президента, который сегодня играет в эти игры с Ахметовым, и Гройсмана, который прямо связан с этим, и НКРЭКУ – организации, которая контролирует тарифы, где сидит менеджер из «Рошена», который является членом бизнес-окружения Порошенко»,− подытожил Гайдай.