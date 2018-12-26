70 % украинцев в гробу видели как Тимошенко, так и Порошенко – соцопрос

26.12.2018, Киев, Игорь Петров

Каждый пятый житель Украину уверен, что следующим президентом страны станет Юлия Тимошенко, а уверенных в победе нынешнего президента Петра Порошенко почти вдвое меньше.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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21% опрошенных верят, что на президентских выборах победит Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросла вдвое. В победе Петра Порошенко уверены 12,8%, что несколько меньше чем в предыдущем году (15%). Победу Владимира Зеленского ожидают около 5%, Юрия Бойко – 3,5%, Олега Ляшко – 2,2%, Анатолия Гриценко – 2,1%. В положительный результат других верят менее 2% опрошенных. Юлия Тимошенко по этому показателю лидирует во всех областях, за исключением Львовщины, где больше верят в победу на выборах Петра Порошенко. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Юлии Тимошенко (81%) и Петра Порошенко (77%).

«А, например, только треть избирателей Гриценко верят в победу самого Гриценко, а 12% – верят в победу Порошенко, 14% – Тимошенко. То есть избиратели других кандидатов кроме Тимошенко и Порошенко не верят в победу своего кандидата», – отметил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович на пресс-конференции в Киеве.

Тимошенко также является лидером президентского рейтинга. Ее готовы поддержать 20,8% тех, кто определился с выбором и намерен участвовать в выборах. За Зеленского готовы проголосовать 13,4%, Порошенко – 11,1%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5%, Шевченко – 4,2%. Рейтинг других кандидатов – менее 3%. В то же время, почти треть опрошенных или еще не определились с выбором кандидата, или не намерены голосовать на выборах.

«Андрей Садовой совсем утратил тот уровень поддержки, который у него был, а когда-то он достигал даже 12%», – отметил Алексей Антипович.

Тимошенко лидирует практически во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской. На Львовщине она разделяет лидерские позиции с Порошенко и Гриценко, в Ивано-Франковской области – с Шевченко, на Николаевщине – с Зеленским.

Рейтинг Тимошенко растет начиная с февраля 2018 года. «В динамике до середины 2018 года украинцы скорее верили в победы Порошенко, а уже с июня однозначным лидером стала Тимошенко, ее динамика растет. Напротив, вера в победу Порошенко стабильна, но без роста», – сказал Алексей Антипович.

С появлением в электоральных рейтингах растет показатель Зеленского. Практически неизменным остался рейтинг Порошенко, Бойко и Ляшко. Несколько упал рейтинг Гриценко и Вакарчука, в большей степени – Рабиновича. При этом уровень поддержки Садового и Мураева не изменился.

Нынешний президент возглавляет антирейтинг. За него не проголосовали бы ни в коем случае 50,3% респондентов, которые намерены голосовать на выборах. В этом показателе действующий глава государства занимает первую строчку во всех регионах, кроме Львовщины, где лидером антирейтинга является Бойко.