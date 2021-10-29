«70 украинских ракет потопят весь Черноморский флот» – экс-депутат Рады

29.10.2021 12:39 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно построить семь десятков ракетных комплексов «Нептун», чтобы потопить Черноморский флот, а не заниматься долгим строительством кораблей, которые в конечном итоге все равно не помогут превзойти мощь ЧФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик так называемой АТО Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, такие моменты, как появление у Украины ПТРК «Джавеллин» или беспилотников «Байрактар» дают возможность заморозить войну на Донбассе и использовать это время для усиления армии.

«Такие вещи что нам дают? Они дают определенный временной лаг для подготовки своих вооруженных сил. Потому что Путин же нас в покое не оставит, давайте будем откровенны. Он не для того начинал Крым и Донбасс, понимаете? Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот, понимаете? Строить корабли долго и дорого, а систему «Нептун» на сегодняшний день мы пока что медлим», – сказал политик.

«Я сейчас без критики к власти, слава богу, какие-то первые два «Нептуна» где-то вроде бы [есть], но их нужно 70, понимаете? Потому что у Черноморского флота 60 кораблей. Значит, должно быть 70 «Нептунов», как минимум с запасом, хотя бы, 10%. На сегодняшний день мы имеем свои собственные ракетные программы, плюс «Байрактары», которые мы сегодня вместе с турками должны собирать и так далее. То есть мы можем этот временной лаг использовать именно для этого. Потому что строить корабли мы можем долго и нудно, но все равно будем слабее, чем Черноморский флот – на это нужны десятилетия и куча миллиардов», – заявил Лапин.