04.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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73 процента шоумена Зеленского оказались виртуальным пшиком

Команда Владимира Зеленского не имеет возможности осуществить роспуск парламента.

Для этого команде шоумена не хватает ни юридической компетенции для победы в судах, ни организационных сил для мощного уличного давления, ни влияния в силовых ведомствах.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский имеет возможность еще какое-то время, вплоть до середины июня, объявить о роспуске Верховной рады. Может получиться, что команда Зеленского опасается юридической двойственности трактовок и опасается быть втянутой в юридическую волокиту касающуюся апелляции и т.п.

В таком случае новоизбранный президент окажется в ситуации, когда у него нет рычагов чтобы обеспечить свое решение о роспуске.

Чтобы обеспечить его выполнение нужно либо опираться на поддержку силовых ведомств либо созвать митинг с 500 тыс сторонников которые будут требовать незамедлительного роспуска нынешней Верховной Рады как погрязшего в пороке сборища.

Его команда не имеет таких возможностей – у нее нет рычагов влияния на силовые ведомства», – поставил диагноз эксперт.

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