73% проголосовавших за Зеленского «реально лоханулись» – доктор Комаровский

Новости Украины

За Владимира Зеленского на президентских выборах голосовали в надеже, что он будет лучше Порошенко, но он оказался далеко не лучше.

Об этом в беседе с Дмитрием Гордоном заявил популярный педиатр Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если люди, 73 процента населения, выбирают и ошибаются, значит есть фундаментальная ошибка в алгоритмах принятия решений. И нам, людям публичным, которые умеют разговаривать, умеют объяснять, умеют рассказывать, надо не критиковать просто так, а собраться, может быть, всем вместе – и сказать или дать рекомендации людям, чтобы такое никогда не повторилось. Мы не имеем права никогда больше выбрать президента без списка команды. Я вообще считаю, что нельзя выбирать фигуру, это мы должны уже давным-давно всей стране дать вот этот посыл, наблюдая за этими всеми кадровыми перестановками, принятия ими решений, абсолютно непонятными. Откуда происходит вот это решение, почему в медицине вот так, кто тот человек, который нам подсказывает эти медицинские решения? Так вот, нам надо сделать, чтобы такого больше никогда не было, чтобы человек, который идет во власть, – мы должны выбрать команду, мы должны выбрать идеи, мы должны выбрать план. Вот это была наша с тобой дурная ошибка, и мы с тобой лоханулись, и 73 процента точно так же лоханулись, потому что нам было важно, чтобы это была не команда Порошенко», – резюмировал Евгений Комаровский.

«Доктор, мы лохи?», – спросил его Дмитрий Гордон.

«Мы лохи, реальные. И я чувствую себя виноватым, я признаю – я виноват был, но у меня не было выбора на тот момент. Вот, есть у тебя два гриба, вот этот гриб называется «мухомор», а это вот непонятно какой – он съедобный или несъедобный. Вот есть выбор – мухомор или непонятно что. Я выбрал непонятно что», – ответил Евгений Комаровский.