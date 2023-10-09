Россия готовится к стратегическому прорыву украинской обороны

Олег Кравцов.  
09.10.2023 09:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Активизация ВС РФ, которым на прошлой неделе удалось  продвинуться на ряде направлений, показывает, что российской армии удалось решить ряд своих прежних проблем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.

Активизация ВС РФ, которым на прошлой неделе удалось  продвинуться на ряде направлений, показывает, что...

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Он считает, что активизация свидетельствует о возросших возможностях российского ВПК.

«Появление на всем протяжении фронта большого количества боеприпасов практически всей линейки, а также улучшение наших позиций на ряде направлений, таких, как, например, Купянское, блокирование и прижимание сил ВСУ к Оскольскому водохранилищу, говорит о том, что мы решили ряд сложных задач, связанных с логистикой, военно-промышленным комплексом, массовым выпуском артиллерийских снарядов, а также систем контрбатарейной борьбы.

Это говорит о том, что мы смогли в кратчайшие сроки, в отличие от коллективного Запада, наладить кратное увеличение определённых видов боеприпасов. То есть военнослужащие на фронте реально почувствовали это усиление и наши возросшие возможности», – сказал аналитик в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом он полагает, что пока о российском стратегическом наступлении говорить преждевременно.

«Это не говорит о том, что мы начинаем наши стратегические наступательные операции по прорыву линии фронта и выходу глубоко в тыл Украины. Думаю, что это будет сделано позже, потому что Украина еще не исчерпала свой наступательный потенциал.

Мы понимаем, что Зеленский для демонстрации Западу своих военных возможностей будет еще совершать попытки диверсионно-провокационных мероприятий и, самое важное, он сейчас сосредотачивает резервы для последнего броска», – резюмировал Клинцевич.

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