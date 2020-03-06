73,22% избирателей в восторге: Зеленский добил долю русского контента на ТВ до 4%

06.03.2020, Киев, Игорь Петров

Введение квот на «мовный» контент привело к тому, что на украинском телевидении и радио доля украиноязычных программ продолжает неуклонно расти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве радостно сообщил бывший член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом он назвал квоты «европейскими», поскольку ими устанавливается также доля контента ЕС, США и Канады.

«Вы помните, что в 2016 году в парламенте был принят закон который предусматривал, что не меньше 50% контента в эфире телеканалов должны быть украинского производства, а вместе с передачами стран ЕС, США и Канады – он должен составлять не меньше 70%.

Благодаря этим европейским квотам мы обеспечили в 2019 году, что украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 77%, контент стран ЕС, США и Канады 19%, а доля российского контента упала до исторического минимума, такого никогда не было – 4%.

По сравнению с 2017 годом, когда мы совершили такой первый мониторинг, доля российского контента уменьшилась на 9 процентных пунктов, то есть, до этого эта доля составляла 13%. Я считаю, это большое достижение», – бодро доложил Костинский.

Доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов в 2019 году составила 94%.

«Мы понимаем, что фактическая доля украинского языка меньше, потому что в законе есть исключения, которые позволяют транслировать сериалы, фильмы собственного производства на русском языке, и титровать это. Но показательно, что формально требования закона выполняются», – удовлетворенно заметил русофоб.

«В эфире общенациональных радиостанций доля ведения передач на украинском языке в 2019 году составляет 90%. То есть, все сетевые и крупные вещатели перевыполняют языковую квоту на 30%.

Средняя доля украиноязычной песни в эфире общенациональных радиостанций составляет 56%. Каждая вторая песня является украиноязычной», – добавил Костинский.

Он также отметил, что всего было оштрафовано 26 радиостанций на сумму около 2 млн гривен.