В Варшаве хотят производить ракеты для ВСУ совместно с Украиной

Анатолий Лапин.  
16.01.2024 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина, Экономика


Польша должна договориться с Украиной и запустить на своей территории производство ракет, отталкиваясь от знаний украинских конструкторов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог Марек Сиерант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша должна договориться с Украиной и запустить на своей территории производство ракет, отталкиваясь от...

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Произведенные ракеты, по мнению Сиеранта, можно было бы делить 1:3 в пользу Украины.

«Польша будет пробовать привлекать к кооперативу Украину, к совместным действиям, чтобы вместе производить оружие. Смотрите, то, что поляки не могут производить, они покупают в Штатах, в Южной Корее, в других странах. А то, что мы можем сделать сами, мы увеличиваем мощность производства…

Хорошо было бы производить ракеты, потому что в Украине есть все для того, чтобы делать ракеты, есть люди, которые разрабатывали технически, они помнят, как это делать. Это и киевская школа, и днепропетровская, и Тернополь прилагал свой кирпичик к этому. Может, нужно сесть, совместить силы поляков, может, кого-то еще, украинцев, и поставить в Польше завод с нуля, начать производить ракеты. И сделать, например, так: три в Украину, а одна остается в Польше. Я думаю, это было бы круто», – заявил Сиерант.

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