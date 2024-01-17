Новые «тимуровцы» могут появиться в России

Об этом рассказала военкор Мария Коледа в своем телеграм-канале. Она поддержала идею, разработанную депутатом ЗакСа Краснодарского края Галиной Головченко.

«Я тоже поддерживаю эту инициативу и считаю еë крайне полезной и своевременной, ведь очень часто семьи участников СВО, оставшиеся без главы семьи, не имеют близких родственников, способных оказать им посильную помощь по дому или с детьми. Им, также как и многодетным семьям, просто не хватает рук. И именно этими руками и могли бы стать “новые Тимуровцы”.

Люди с ограниченными возможностями и представители старшего поколения также нуждаются в подобной поддержке, а молодёжь – в самореализации, приучении к труду, любви к ближнему, пониманию старшего поколения и проблем, потребностей окружающих. На самом деле, это – и есть патриотизм. Любовь к Родине и к её народу», — отметила Коледа.