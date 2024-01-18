Депутат бундестага: Украине нужны не ракеты, а дипломаты, чтобы положить конец войне

Анатолий Лапин.  
18.01.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Немецкие крылатые ракеты Taurus не станут «чудо-оружием», которое позволит ВСУ победить Россию, но зато они значительно повысят градус конфликта и поставят под угрозу ФРГ.

Об этом на заседании Бундестага заявила депутат немецкого парламента Севим Дагделен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкие крылатые ракеты Taurus не станут «чудо-оружием», которое позволит ВСУ победить Россию, но зато...

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Дагделен призвала отбросить идею о передаче Taurus на Украину и не поддаваться на уловки «любителя поиграть в великого полководца».

«Вы хотите доставить крылатые ракеты Taurus в Украину. Я спрашиваю себя – неужели вы действительно сошли с ума? Вы в серьез верите, что с помощью немецкого чудо-оружия сможете переломить ход войны, которую невозможно выиграть против ядерной державы России? Вы когда-нибудь задумывались, почему США не поставляют на Украину крылатые ракеты, способные поразить крупные российские города?», – сказал политик.

«Этими крылатыми ракетами Taurus Украина может атаковать стратегические объекты в России и значительно раскрутить винт эскалации! И как вы думаете, будет ли это принято после 27 миллионов жертв нацистской Германии в России, если Германия сейчас поставит оружие, которое может быть использовано для обстрелов Москвы.

Ваше чудо-оружие – это не что иное, как новый этап эскалации и чудовищная угроза нашей безопасности здесь, в Германии, созданная одним любителем играть в великого полководца. Остается надеяться, что разум победит это безумие. Нам нужны не Taurus в Украину, а дипломаты, чтобы положить конец этой войне», – заявила Дагделен.

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