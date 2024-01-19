Американская военщина требует от Киева план наступления

Анатолий Лапин.  
19.01.2024 14:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 545
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США должны продолжать снабжать Украину всем необходимым вооружением, но при этом потребовать разработку хорошего плана ведения войны.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил генерал ВС США в отставке Джозеф Вотел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны продолжать снабжать Украину всем необходимым вооружением, но при этом потребовать разработку хорошего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Вотел призвал при этом выдать ВСУ все необходимое оружие и технику – от танков до западных самолетов.

«Мы приближаемся к началу третьего года войны, потому важно, чтобы США, западные государства и НАТО предоставили Украине те средства, в которых она нуждается для получения преимущества и завершения этой войны. Имею в виду артиллерию, танки, самолеты и что угодно, что нужно. Мы должны предоставить украинцам те средства, которые им нужны для такого преимущества.

Кроме того, мы должны настаивать, чтобы украинцы разработали хороший план ведения войны. К тому же мы должны продолжать их поддерживать в международном геополитическом измерении», – заявил Вотел.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть