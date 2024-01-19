Американская военщина требует от Киева план наступления

США должны продолжать снабжать Украину всем необходимым вооружением, но при этом потребовать разработку хорошего плана ведения войны.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил генерал ВС США в отставке Джозеф Вотел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вотел призвал при этом выдать ВСУ все необходимое оружие и технику – от танков до западных самолетов.

«Мы приближаемся к началу третьего года войны, потому важно, чтобы США, западные государства и НАТО предоставили Украине те средства, в которых она нуждается для получения преимущества и завершения этой войны. Имею в виду артиллерию, танки, самолеты и что угодно, что нужно. Мы должны предоставить украинцам те средства, которые им нужны для такого преимущества.

Кроме того, мы должны настаивать, чтобы украинцы разработали хороший план ведения войны. К тому же мы должны продолжать их поддерживать в международном геополитическом измерении», – заявил Вотел.