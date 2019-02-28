75 лет резни в Гуте Пеняцкой: Украина снова испортила отношения с Польшей

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевская власть пытается переписать факт устроенного украинскими фашистами геноцида польского населения, что ведёт к ухудшению отношений между Киевом и Варшавой.

Ровно 75 лет назад, 28 февраля 1944 года украинские боевики 4-го полка добровольческой дивизии СС «Галиция» под командованием штурмбаннфюрера СС Зигфрида Банца вырезали жителей заселённого поляками посёлка Гута Пеняцкая во Львовской области.

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Согласно данным польского Института национальной памяти (ИНП) тогда погибло около 850 человек, включая женщин и детей. Жертвами резни стали не только местные жители и укрываемые ими евреи, но и беженцы из Волыни, где орудовала Украинская повстанческая армия в 1943 году. Более 500 человек были сожжены заживо в костеле и собственных домах. Из более 1 тыс. жителей уцелело всего около 160 человек. Деревня сгорела полностью и уже не восстанавливалась.

До сего дня Украина отрицает вину дивизии СС «Галиция», обвиняя в преступлении советских партизан, целью которых якобы было внести раскол в «прочные» украино-польские отношения.

Преступления украинских националистов продолжились даже после окончания войны: место гибели людей подвергалось надругательствам со стороны недобитых боевиков и сочувствующих.

В советское время в Гуте Пеняцкой был установлен памятник, который бесследно исчез сразу после развала СССР. В 2005 году Польша и Украина договорились о возведении мемориала – монумента в форме креста и двух стел с именами погибших. Однако он также неоднократно подвергался вандализму, а в 2017 году был взорван и осквернен: неизвестные злоумышленники уничтожили крест, а на стелах закрасили имена и нарисовали флаги Украины и УПА, а также эсэсовские руны. Начатое украинскими властями следствие обвинило в этом «Руку Кремля».

Через месяц на восстановленном мемориале появилась нарисованные красная свастика и чёрный тризуб. А на стелах с фамилиями жертв преступления надписи: «Смерть ляхам!» и «Вон с Украины!».

Накануне киевское руководство установило в Гуте Пеняцкой памятник жителям окрестных украинских деревень, якобы замученных «польскими шовинистами» и советским партизанами. На памятной доске по-украински, по-польски и по-английски написано, что за преступление отвечают «немецкие нацисты», а в деревне действовали «польские боевики».

В связи с этим посольство Польши в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с попытками релятивизации преступления в Гуте Пеняцкой.

Попытку киевского режима исказить историю также прокомментировал зампредседателя ИНП Кшиштоф Швагжык.

«Это провокация со стороны определенных украинских сил, которые хотят заново писать историю… Сколько бы таких таблиц ни появилось, ничего не изменит факта, что 28 февраля 1944 года жители Гуты Пеняцкой были убиты украинцами, состоящими на немецкой службе», – отметил он.

Президент Польши Анджей Дуда написал письмо организаторам и участникам мемориального мероприятия, посвященного памятной дате преступления в Гуте Пеняцкой, назвав события 75-летней давности геноцидом польского народа со стороны Украины.

«Геноцид, который совершили здесь солдаты дивизии СС «Галиция» и Украинской повстанческой армии, было одним из самых больших в ряду продолжавшихся несколько лет преступлений, которые мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и львовской земле. Убийцы достигли своей жуткой цели: уничтожили жителей тысяч деревень и небольших городов. Церкви, школы, сельские хозяйства и дома мелких ремесленников обратили в руины. Поля и сады, за которыми уже некому было присматривать, одичали и заросли сорняком. Немногие выжившие вынуждены были бежать с земли предков.

Здесь погибли не «польские паны», как говорили украинские националисты. Убили тысячи простых людей. Их единственной «виной» была польская речь, верность традициям и любовь к родине. Убили их, потому что они были поляками», – написал Дуда.