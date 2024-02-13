Майор ВСУ не верит, что неонацисты из 3-й штурмовой смогут удержать Авдеевку

Анатолий Лапин.  
13.02.2024 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Срочная переброска в Авдеевку резервов ВСУ вряд ли решит задачу удержания города и выглядит достаточно рискованной.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин

Срочная переброска в Авдеевку резервов ВСУ вряд ли решит задачу удержания города и выглядит...

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Он прокомментировал появившуюся информацию о переброске в Авдеевку 3-й штурмовой бригады, сформированной из боевиков неоанцистского полка «Азов» (запрещен в РФ).

«Если забросили 3-ю штурмовую для того, чтобы штурмовать здания – у нас есть. Чем их потом удерживать, у нас достаточное количество артиллерии, которая может прикрыть эти здания, да? У нас есть, чем противодействовать авиации вместе с российскими УФАБами?

Ну, если так, то я ничего против не имею, но уже больше, чем полгода назад я говорил – нужно готовить новые рубежи. До дороги, единственной логистической цепочки, которая связывает Авдеевку с большой землей, на некоторых участках у русских несколько сотен метров. То есть нужно решать кардинально вопрос», – сказал офицер.

«Если у тебя нечем держать, нет артиллерии и FPV-дронов, потому что 40 миллиардов украли в прошлом году, и нет достаточного количества ПВО сбивать самолеты, чтобы они ФАБами эти дома не разобрали, то вопрос к ценности заброски в эти здания 3-й штурмовой… не знаю. Ну, на то он и главком – тут вопрос оценки возможности и разведданных, которые есть у него. Но это не мое дело, я не могу этого оценить, но риски я вижу.

В этом контексте я всегда говорил, что если есть возможность удерживать плацдарм, потому что есть артиллерия и ее достаточно, то нужно его удерживать. А если нет, то нужно отводить войска на подготовленные рубежи. Теперь вопрос. А у нас с инженеркой все хорошо, нам Авдеевку есть куда выводить, потому что следующим будет Покровск [Красноармейск], и все это понимают?», – опасается Лапин.

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