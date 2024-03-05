Украина могла поделить мир на двоих с Россией – фантазии философа-майданщика

Украина могла бы порвать отношения с британцами и договориться с Россией о сосуществовании без войны.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил ранее поддерживавший Майдан философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2004 году у украинства был шанс стать мировым, построить мирового уровня стратегию – утратили шанс. В 2014-м снова у нас был такой шанс – запустить мировой тренд украинства, – снова утратили его. В 22-м году во время войны, в первые месяцы, нам история снова дала шанс заявить свои мировые претензии, сказать, что мы не просто вступаем в Европу, а выставляем требования к структуре Европы, к ее политике, такие вот, и только при этих требованиях мы вступаем. Установить такие же требования и для НАТО, что мы видим, что так, так и так», – обрисовал грандиозные перспективы философ.

«На Стамбульской конференции России предложить изменить мир на двоих и достичь этого. А уже потом разбираться с тем, кто кому чего должен, кто кому что должен заплатить. Вот просто встретиться и начать с того, как перестроить мир, чтобы между нами войн не было. А мы о чем говорили? Обо всяких оппортунистических глупостях, о которых мы договориться не могли. Мы бы могли послать на фиг британцев и договориться. Четыре раза нам история давала шанс стать не едой и не объектом. Мы четыре раза этот шанс не использовали. Да мы и сейчас в любое время можем остановить войну и договориться, просто у нас оппортунисты не позволят состояться этой договоренности. Проблема не с Россией, проблема с нашими оппортунистами», – заявил Дацюк.