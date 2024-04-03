Москва и Минск не поддались призывам встать в один ряд с «цивилизованным» миром

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прав, когда говорит, что его страна живет в едином пространстве от Бреста до Владивостока.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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«В январе 2000 года Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись ратификационными грамотами, и с этого момента начал действовать договор, объединивший два государства в рамках новой модели сотрудничества. Тогда не было санкционного давления, нас завлекали призывами встать в один ряд с «цивилизованным» миром, нам обещали подачки, которые очень изящно упаковывались», – сказал Мезенцев в интервью «Известиям».

По его словам, все это осталось в прошлом.

«А сегодня — настоящее: мы строим свои планы, помогаем друг другу, защищаем единое оборонное пространство Союзного государства, мы знаем свои перспективы, мы защищаем граждан Белоруссии и России — это всё под руководством наших национальных лидеров, которым доверяют миллионы людей. И когда Лукашенко говорит, что мы живем в едином пространстве Союзного государства от Бреста до Владивостока, он абсолютно прав», – считает госсекретарь Союзного государства.

У него поинтересовались, есть в планах России и Белоруссии переход на единую валюту. Конкретного ответа на этот вопрос не нашлось.

«Разные эксперты по-разному оценивают этот шаг. Линейка предложений и прогнозов тоже имеет широкий диапазон. Сегодня того, что характеризует взаимный товарооборот — а российский и белорусский рубли тоже братья, — вполне достаточного, чтобы оценивать эту работу как успешную. Ну, а время покажет», – резюмировал Мезенцев.