Удары по украинской энергетике парализуют мегаполисы и приводят к росту социального напряжения

Систематическими ударами по энергетике Россия парализует функционирование украинских мегаполисов, что приводит к росту социального напряжения и разрушению экономики.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко заявил аналитик Дмитрий Пастернак-Таранушенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это попытка экономический коллапс в мегаполисах вызвать. Дело не в том, чтобы просто люди посидели без света, а дело в том, чтобы сделать практически нереальной нормальную экономическую жизнь в городах. Тогда мы понимаем, что получаем проблемы и экономические, но мы получаем и очень большие социальные проблемы. Если люди вынуждены будут, если этот план удается, начинает сыпаться в городах вся активность и этот процесс идет по нарастающей, конечно, власть получает недовольство людей», – сказал эксперт.

«Таким образом, они получают эффект, когда этот негатив, когда внешнего негатива по отношению к ним сильного нет, потому что кого это парит, это примерно то же самое, ну да, где-то там в Украине блэкаут. Внутри Украины это начинает вызывать очень быстрое нарастание социального напряжения, потому что власть показала очень много раз, что она не умеет решать эти вещи, тем более, не умеет решать заблаговременно и ничего заблаговременно для этого не делает», – заявил Пастернак-Таранушенко.