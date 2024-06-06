Бывшего главу молдавского генштаба обьявили «российским шпионом» и хотят лишить наград

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С приближением выборов в Молдове нарастет градус кипения страстей в тамошних СМИ, Последний по счету скандал, обсуждеаемый тамошней провластной медийцой связан с «вбросом» от признанного в РФ еще до СВО «иноагентом» англоязычного издания The Insider. Якобы бывший глава Генштаба ВС Молдовы Игорь Горган работал на российское ГРУ.

По версии грантовых «расследователей» из The Insider, ссылающихся на малоизвестное в Молдове издание «Маленькая страна», будучи при высокой жолжности Горган якобы докладывал военной разведке РФ о внутренней политической обстановке в республике и передавал данные о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали военную технику и снаряды для своих вооруженных сил.

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Кроме того, как утверждается в «расследовании», Горган якобы «постоянно бомбил своего куратора из ГРУ сообщениями».

Источник The Insider в военной разведке Молдовы предполагает, что Горган якобы был завербован еще в 2004 году, когда служил в международных миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине, Грузии и Ираке.

В 2021 году новый прозападный президент Молдовы Майя Санду отправила его в отставку с должности главы генштаба, после чего Горган устроился на работу в ООН. При этом, «пользуясь своими старыми связями в Минобороны Молдовы, он остается важным информатором ГРУ», – утверждает The Insider.

После выхода скандального «расследования», которое на удивление удобно нынешним властям Молдовы ввиду взятой ими линии на раздувание антироссийской шпиономании, глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел анонсировал, что государственные награды и воинские звания Игоря Горгана будут отозваны. Это притом, что в отношении потенциального «шпиона» нет никаких законных решений судов, а есть только мутный вброс от издания с сомнительной репутацией.

«Подобные преступления против государства должны караться самым суровым образом за измену», – заявил главадминистратор Санду, добавив, что Молдове «нужны более эффективные инструменты борьбы с предательством». В общем, все по классике: «Кто здесь предатель, решаю я!»