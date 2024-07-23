Госдуму зачистили под отставников из правительства

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Госдума приняла сегодня постановление об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера, а также депутатов Павла Завального («Единая Россия») и Дмитрия Свищева (ЛДПР) с постов председателей Комитетов палаты по энергетике и по физкультуре и спорту.

Против отставки Неверова проголосовали 3 депутата, воздержались двое.

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Ожидается, что три освободившихся поста займут экс-чиновники, потерявшие портфели в правительстве. Это бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, которая идет на выборы по одномандатному округу в Хакасии, экс-министр энергетики Николай Шульгинов (Ростовская область) и экс-министр спорта Олег Матыцин (Брянская область).

«Буднично и четко Госдума освободила рабочие места для бывших министров», – прокомментировал событие в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не скрывает, что ждет отставников в парламенте.

«Мы с вами эту процедуру дальше будем реализовывать в том случае, если увидим: нам необходимо усилить качество работы, повысить эффективность руководителей комитетов и заместителей председателя Госдумы. Осенью на освободившиеся должности мы рассмотрим предложения руководителей фракций. Если у нас изберутся коллеги из правительства, можно только поприветствовать. Потому что в правительстве работают эффективные, профессиональные кадры», – сказал Володин.

Уже экс-вице-спикер Сергей Неверов выразил желание работать в комитете по делам национальностей. Депутат-экономист Михаил Делягин уверен, что он его и возглавит. Осведомленность Делягина можно объяснить тем, что его коллега по фракции «Справедливая Россия» Геннадий Семигин был в мае освобожден от этой должности за то, что судился с бойцом СВО Евгением Рассказовым по весьма сомнительному поводу. Он позволил себе раскритиковать депутата за откровенные оскорбления в адрес русских солдат. Семигин объявил, что якобы стал жертвой взлома сайта, и отсудил у Рассказова полмиллиона рублей.

Казалось бы, все рокировки в думе предельно ясны, но без конспирологических версий не обошлось. Отставку Неверова связывают с уходом в июне Андрея Турчака с поста секретаря Генсовета «Единой России» на губернаторскую должность. Оба они считаются людьми из команды Володина.

«Если Абрамченко идет в Думу вместо преданного, но некомпетентного Неверова, то кто же вместо Турчака? Ждём четырехзвездного генерала?», – размышляет журналист-иноагент Андрей Караулов.

«Уход Неверова с этого поста означает снижение влияния Володина. Судя по всему, АП и Кремль хотят минимизировать влияние Володина на формирование списков «Единой России» к будущим выборам в Госдуму. Сюда же укладываются и вбросы о планах назначения Володина на пост министра иностранных дел», – считает публицист Георгий Федоров.