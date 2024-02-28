8 миллионов за могилу – из похорон Навального устроили политическое шоу

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С одной стороны, Юлия Навальная с плохо скрываемой радостью от известия гибели мужа – с другой, политическое шоу из собственных похорон… Вот, бесславный конец, который заслужил оппозиционер, осужденный за мошенничество и экстремизм, и закончивший свои дни в колонии.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист и обозреватель Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могилка обошлась в 8 миллионов рублей, если что. Так, скромненько, место на кладбище 8 миллионов для бедных граждан. То, что они устраивают пляски на костях – это не новость. Мы видим все их дебильные планы, и они не срабатывают, они делаются абсолютно топорно. Извините, рассказывать, что Путин перед выборами обязательно должен кого-нибудь убить, чтобы ему жизнь малиной не казалась, чтобы усложнить себе жизнь – это чушь собачья. При этом совершенно случайно жена этого персонажа оказывается на конференции по безопасности в Мюнхене уже в траурной одежде. Буквально пару часов, как персонаж откинулся, и уже через два часа вдова с заготовленной речью и в траурной одежде, ну так случайно совпало», – подчеркнул он.

При известии о гибели близких людей или родственников люди обычно испытывают шок, а Юлия Навальная продемонстрировала безуспешную попытку скрыть безудержную радость.

«Безутешная вдова с лёгкой улыбкой читает заранее заготовленную речь. И всю последующую неделю вместо организации похорон делает политические заявления в дорогой студии, читая текст с телесуфлёра – скучно, девочки! Топорно работаете. Вам за такое не должны давать денег, как говорил Добкин», – подытожил Роджерс.

Тело Алексея Навального выдали матери еще 24 февраля. Изначально пышных похорон не планировалось, но затем за дело взялись сторонники оппозиционера и назначили панихиду на 29 февраля – в день обращения президента Путина к Федеральному собранию. По последним сообщениям задумка не удалась, поскольку могила для погребения будет готова только 1 марта.