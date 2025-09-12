Брюссель и натовское руководство превращают в Финляндию в страну-марионетку – Украину номер два.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Финляндия очень хорошо умеет продаваться [как Гитлеру] и подстилаться. Газеты писали, как надо приветствовать натовских солдат в городах Финляндии, куда они стали расквартировываться. Без единого выстрела отдали всю Финляндию НАТО.

От 2% теперь чуть ли не до 5% ВВП будет уходить на оборону страны. А страна-то находится в рецессии… Там не только забор, сейчас строят и бункеры, и укрепления. Над забором сперва смеялись, смех смехом, но он потихоньку строится.

Но за забором очутились сами финны, которые, кстати, в Лаппеенранте протестуют против закрытия границ. Но правительство Финляндии и ЕС на это наплевали.

Потому что Финляндия стала страной-марионеткой, Украиной номер два. На день независимости на Сенатской площади кричали [бандеровские] лозунги и то, что мы должны утонуть вместе с Украиной, неся её как священную корову, и ни в коем случае не подвергая её никаким дознавательствам, сколько там разворовано», – сказал Хейканен.