«80-летний мальчик бесится» – как Кремль остепенил Трампа

Максим Столяров.  
06.08.2025 18:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


России нужно относиться к Трампу, как к «80-летнему мальчику». 

Об этом заявил в эфире радио «КП» политолог Геворг Мирзаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно относиться к Трампу, как к «80-летнему мальчику».  Об этом заявил в эфире...

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«Мы должны себя вести демонстративно жестко, но не оскорбительно. Пока что мы такой тон выдерживаем. Иногда такой, знаете, отеческий, – «мальчик бесится, давайте с пониманием отнесёмся».

Да, «мальчику» 80 лет, но иногда он ведёт себя как подросток, который доказывает, что самый крутой на детской площадке. Когда Песков комментирует, проскальзывает это отеческое – из серии «мальчик бесится, давайте оставим его в покое», – обратил внимание Мирзаян.

Разумнее всего игнорировать постоянно меняющуюся риторику Трампа.

«Мы делаем для Трампа невыгодным доказывать, что он крутой за наш счет. И если Трамп поймет, что это не надо делать, он переключится на тех, кто позволяет ему доказывать свою крутизну. Те же самые европейцы», – добавил эксперт.

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