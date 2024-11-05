80% сербов хотят вовсе не туда, куда их ведёт Вучич

Елена Острякова.  
05.11.2024 16:15
  (Мск) , Москва
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Балканы, БРИКС, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия


Политические партии Сербии осознают, что «нет счастья в будущем» с ЕС.

Об этом депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Митар Ковач заявил в интервью белорусскому телеканалу СТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политические партии Сербии осознают, что «нет счастья в будущем» с ЕС. Об этом депутат...

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«Что касается БРИКС, 80% сербов выражают желание присоединиться к этому объединению народов. Прежний внушительный экономический потенциал Евросоюза сегодня тает на глазах, и это меняет отношение сербского народа к Западу, и еще больше ориентирует на сообщество БРИКС. До этого мы слушали наглую ложь, которую народ больше не желает слушать», – сказал Ковач.

Однако исполнительная власть Сербии, по его словам, опасается, что стремление страны вступить в БРИКС вызовет негативные последствия, связанные с инвестициями ЕС.

Президент Александр Вучич продолжает проводить курс на вступление в Евросоюз, хотя Запад поставил условием признание потери Косово.

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