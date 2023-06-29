80 танков ВСУ специально пропустят через первую линию обороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае, если украинская армия бросит в бой 70-80 танков, их пропустят за первую линию обороны, чтобы заманить в «огневой мешок» и уничтожить.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Казакова, ВСУ действительно не задействовали еще основную массу своих резервов, эта атака может начаться со дня на день.

«У них есть, скорее всего, стратегический резерв… с 1 мая буквально, полтора месяца мы их утюжим – мы бьем именно по живой силе и технике, а также по боеприпасам и ГСМ. Раньше мы не знали, насколько мы понизили их потенциал – Верховный сказал, до 30%. Это много, тем не менее, остается вполне себе… Мы действительно ждем завтра-послезавтра, на днях, наверное, до саммита НАТО мы ждем главного удара, скорее всего, это будет направление Орехово-Токмак. Хотя бы выход и блокировку Токмака они представят как победу, это вполне себе пристойно. Может быть, это будет Энергодар, ЗАЭС, потому что они реально могут в бой бросить группировку, где будет 70-80 танков. Если это будет так, то мы не будем удерживать ту линию предполья, где сейчас с ними воюем, мы, скорее всего, пропустим не только на первую линию обороны, «линию Суровикина», мы, скорее всего, пропустим и на вторую – для того, чтобы там нанести по ним ответный, сокрушительный удар. Главное, чтобы наши люди не подумали, что мы отступаем – нет, мы не отступаем, это мобильная оборона – заманить противника, нанести ему удар – это то, что сейчас в Пятихатках происходит. Мне мои товарищи оттуда пишут: «Хохол сошел с ума». Я пишу: «В смысле?». – Пятый раз они берут населенный пункт и пятый раз их там уничтожают – это огневой мешок, у нас там пристрелян каждый квадратный метр, и они в пятый раз туда заходят», – заявил Казаков.