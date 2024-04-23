80% «украинских» миллиардов осядут в США и не дойдут до Киева – эксперт

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Основная часть финансовой помощи США Украине – около 80%, будет израсходована на восполнение собственных запасов вооружений. В этом состоял компромисс между республиканцами и демократами, чтобы проголосовать за пакет помощи Киеву.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во всем этом решении заложены определённая хитрость или компромисс между республиканцами и демократами. Большая часть этих денег, которые выглядят как астрономическая сумма в 61 миллиард долларов, до Украины, конечно, не доберутся. Они будут израсходованы на территории США – в интересах американского военно-промышленного комплекса и укрепления собственной обороноспособности. В этом и состоит компромисс с республиканцами, что деньги пойдут на развитие американского ВПК. Поэтому свои задачи Америка здесь решает, что называется, на 100% – демонстрирует миру готовность поддерживать киевский режим, а денежки держит у себя», – подчеркнул он.

Такая демонстрация должна подсказать партнёрам США, что им тоже пора раскошелится.

«Здесь, по сути дела, Америка еще решает задачу консолидации разбегающегося в разные стороны центробежного Западного мира. Понятно, что в итоге пострадают европейские налогоплательщики, и в других регионах мира, которые ещё раз скинутся на поддержку человеконенавистнической идеологии. Это говорит о том, что конфликт будет продолжаться. Ещё больше погибнет украинских солдат, российских солдат, ещё больше погибнет мирных жителей на Украине и, к сожалению, на территории Российской Федерации», – указал Новичков.

США, в конечном счете, продолжат зарабатывать деньги на производстве оружия, которое пойдёт Вооружённым силам Украины. И этим оружием продолжатся обстрелы городов России, в том числе Крыма и Севастополя. Возможно, и Крымского моста, который не даёт покоя киевскому режиму. И единственный путь к миру на Украине – это завершение специальной военной операции победой России.