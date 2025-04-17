«80% заберёт себе, а 20 отдаст России» – Трампа уже называют «честным» в Киеве

Анатолий Лапин.  
17.04.2025 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент США Дональд Трамп мог бы легко «обнулить» западные санкции против России и европейскую поддержку Украины, но у него другие планы. Он хочет разделить ее в рамках «честной», с его точки зрения, сделки, а именно – 80% взять под контроль США, а 20% отдать России.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп мог бы легко «обнулить» западные санкции против России и европейскую...

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«Усилия брюссельской бюрократии в любой момент могут быть подорваны теми странами, которые ориентируются на США. Когда мне говорят, что Трамп, вот посмотрите, что он делает с Украиной, я всегда говорю, подумайте…

Если Трамп хотел бы реально обнулить наши шансы, например, снизить нашу сопротивляемость во время боевых действий, он сказал бы жестко Орбану, Фицо и Мелони, сделайте вот так, и мы не получили бы ничего со стороны Европейского Союза. Мы не получили бы денег, которые сейчас очень важны, начали бы опадать, как листья осенью, санкции, наложенные ранее на Россию, была бы совсем другая ситуация.

Поэтому Трамп, хоть и давит на Украину, но он играет все-таки в рамках каких-то правил, не пытается достигнуть разрушения Украины, он не хочет, чтобы Украина ослабла и этим воспользовалась Москва», – успокаивал Бортник.

«Он хочет честной сделки, со своей точки зрения: «Нам 80%… нам, американцам, через соглашение о полезных ископаемых, вам, русским, 20%.

То, что вы там захватили, разрушили, то, что вы контролируете». Вот такую честную сделку видит Трамп», – убеждает Бортник.

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