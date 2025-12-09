Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские требования в договорённостях оставить 800-тысячную армию со стороны Киева выглядят проявлением неумного упрямства и бессмысленной жадности.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как правительство остановит ВСУ, если армия развернётся внутрь? ВСУ не будут представлять собой единую политическую силу или же единую силу в целом, если они развернутся. Будет, скорее, ситуация 1917 года, но с толпой справиться легче, чем с организованной силой. 800 тысяч толпы – это люди, которые могут на каком-то этапе начать выяснять отношения между собой. В армии нет единого лидера. Сырский не пользуется большим авторитетом. Командиров, генералов, которые пользовались авторитетом, уже давно зачистили», – отметил он.

«Сейчас в Украине нет именно этого пантеона героев, как во время Второй мировой. Если спросить у ста человек назвать десяток героев этой войны, они назовут 2−3 человека, потому что сделано всё в пропагандистском плане так, чтобы обезличить с украинской стороны войну», – сказал Бондаренко.

Он добавил, что фактически люди знают только Залужного, который уже не военный, знают непопулярного Сырского, знают Зеленского, поданого пропагандой как «герой», «вывозящий на своих плечах войну».

«Люди знают пса «Патрона» и «Призрака Киева», всё. Сказать, что пёс «Патрон» поведет на штурм Банковой – это, наверное, преувеличение», – отметил эксперт.

В целом политолог высказался скептически и насчёт численности в 800 тысяч.

«800-тысячная армия – это 2−2,5 млрд.долларов ежемесячно. У Украины нет таких денег. Поэтому вот это упрямство в договорённостях, что обеспечьте нам 800-тысячную армию – это абсолютный нонсенс», – заключил Бондаренко.

Отметим, что для свержения Януковича хватило не особо многочисленной, но организованной группы заговорщиков в Киеве.