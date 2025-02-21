Три недели на капитуляцию. Состоится ли размен кресла Зеленского на украинские недра?

Две новости пятничной ленты новостей: администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенный» вариант соглашения по редкоземельным металлам. Одновременно американский таблоид New York Post публикует материал с сенсационными инсайдами из «Западного Крыла» – мол, самое лучшее, что может сделать сейчас Зеленский – это исчезнуть из Украины – почему-то не в Британию, где у него, по слухам, хранятся накопления и куда ему уже предлагали сбежать в самом начале СВО, а – во Францию.

На первый взгляд эти новости далеки друг от друга, а между тем, если внимательно подумать, находятся в четкой и тесной взаимной увязке. Вашингтон дает Зеленскому последний шанс, прежде чем начать раскатывать его тонким листом уже не только словесно, но всерьез – с весьма неприятными последствиями.

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Естественно, Штатами движет не благородство, а голый расчет. «Халявщика» упорно подводят к роли «партнера» по освоению украинских недр, половину которых «добрым словом и пистолетом» принуждают отдать американскому капиталу.

При этом Штаты действуют с минимумом изящества – грубо и быстро. Посылая в Киев даже не намеки, а прямым текстом – опция отказа в сделке не предусмотрена.

Со своей стороны американцы пошли на уступки, позволяющие Зеленскому сохранить лицо в процессе откровенной продажи Родины. Насколько это вообще возможно в таких условиях.

Как утверждает Axios, клерки из США и Украины всю предыдущую ночь до сегодняшнего утра вели переговоры о соглашении, в итоге исключены некоторые положения, которые ранее вызвали опасения у Зеленского, убрав из него пункт о том, что сделка подпадает под юрисдикцию суда Нью-Йорка и ряд других раздражавших Киев моментов.

Впрочем, главного – закрепления в соглашении военных гарантий со стороны США – Украине добиться так и не удалось. Обновленный вариант – это по-прежнему неравноценный обмен, в котором посылать на Украину военный контингент для охраны месторождений или нет – это реализуемая в зависимости от обстоятельств суверенная добрая воля и право США, а вовсе не обязанность – по первой же истерике киевских.

Теперь решение за Зеленским. Собеседники издания Axios говорят, что если он снова отклонит сделку, это будет «критический сценарий для украинцев», а трещина между США и Украиной станет пропастью.

Если верить американским инсайдам, среди Зе-окружения нашлось даже несколько смельчаков, осмелившихся советовать шефу не усугублять, а проглотить предлагаемый «сэндвич с дерьмом», дабы избежать дальнейшего столкновения с Трампом.

Издание отмечает, что формально соглашение о полезных ископаемых напрямую не связано с урегулированием украинского конфликта. Однако это лукавство. Этим соглашением Трамп монетизирует свою заинтересованность в процессе и с лихвой «отбивает» все прежние вложения. Тем самым, не просто выступая в роли миротворца, если дело выгорит, но еще и заработав на этом.

Интерес Зеленского тоже ясен. В принципе, если он сейчас возьмет себя в руки, одумается, заткнется, наступив на не в меру выгулявшийся комплекс наполеона, то вполне еще можно купировать тот негатив, который принесла Украине его неумная пикировка с Трампом на повышенных тонах.

Дав скандалу остыть, через время, когда он будет неизбежно вытеснен на информационную обочину более свежими инфоповодами, вообще можно сделать вид, что ничего не произошло. Умения держать покерфейс при скверной игре Зеленскому не занимать.

Понятно, что осадочек все равно останется, никто ничего не забудет. Любви не будет по любому, а отношение к Зеленскому лично Трампа, его семьи и ближайшего окружения останется скверным и максимум, его в Белом доме будут лишь терпеть. Однако американцы – люди рациональные, и Зеленский в этом ряду далеко не первый. В прошлом они множество раз ради дела терпели и не таких «сукиных детей».

Подтверждает такие предположения и Politico, по словам обозревателей которого Зеленский может сохранить свои отношения с Трампом и США только в случае подписания соглашения о полезных ископаемых. Американцы намекают, что именно это является главной причиной ругани Трампа в адрес киевского «диктатора».

Все эти аргументы, конечно, смело идут в утиль в том случае, если конфликт между Зеленским и Трампом уже успел перейти в сферу глубокой личной обиды, когда унасекомить противника становится делом азартного принципа. Но так ли это, мы пока не знаем, поэтому будем исходить из более позитивного для хозяина Банковой сценария.

Но даже в этом случае, проблем у Зеленского, в случае подписания соглашения по недрам, меньше не станет. И тут мы снова выходим на другую проблему – выборов, которых требует Вашингтон. Знатоки киевской политкухни обратили внимание на интересное совпадение – негативный регистр в риторике Зеленского в отношении планов Трампа по финализации войны вышел на уровень ультразвука именно в тот момент, когда ребром встал вопрос о выборах.

«Единственное, что интересует Зеленского в плане мирных переговоров по Украине – это гарантии собственного сохранения у власти. Гарантии не только со стороны Запада, но и, главное, со стороны России. Если Запад и Кремль гарантируют, что Зеленский в любом случае остается у власти после завершения войны, то Зеленский будет готов согласится на предложенные условия мира. Не на любые, конечно. Но на очень многое из того, что сейчас обсуждается по условиям мира в Украине, но публично отвергается Банковой, – Зеленский согласится после получения гарантий сохранения у власти. Потому что для него уход с поста президента может привести к критическим последствиям. Все, например, понимают, что произойдет, если Зеленский потеряет власть, а Коломойский выйдет на свободу. Зеленский от Бени нигде в мире не скроется», – такие мысли одного из своих конфидентов в украинской политусовке ретранслирует ассоциированное с венским олигархом Фирташем украинское интернет-издание «Страна».

Впрочем, даже в позитивном для себя варианте Зеленскому не стоит ждать от Штатов каких-то гарантий пролонгации собственной власти. Максимум, что ему могут дать – позволить провести выборы не когда скажут, а по собственному таймингу, более выгодному для него, чем для его оппонентов. Но это уже будет борьба за сроки проведения выборов.

Так, 26 патентованных грантоедских контор, совсем недавно отлученных от кормушки USAID, разразились на страницах соросовского боевого листка «Украинская правда» ультимативным открытым письмом к американцам, до боли напоминающим риторику пятилетней давности насчет минских соглашений:

«Нет зраде и капитуляции!».

Теперь имитирующие гражданское общество «общественные организации» решительно заявляют, что в ближайшие полгода демократические выборы на Украине провести никак не возможно.

Сомнительно, что этот визг выкормышей Демпартии сильно впечатлит новое американское руководство, однако он четко демонстрирует ситуативную сцепку Зеленского с его «пятью менеджерами» и украинской клиентелы американских противников Трампа.

И тут не важно, чем мотивирован такой союз – то ли страхом потерять не только американскую кормушку, но и вообще власть и захваченные стратегические высоты в украинской политике, то ли банальной финансовой заинтересованностью (недаром Зеленский не так давно давал поручение рассмотреть вопрос, кого из грантовых лишенцев взять на бюджетный подсос).

Но даже если Зеленскому удастся выторговать себе полгода и проводить выборы придется осенью, а не, например, в мае-июне, то фальсифицировать выборы и курощать обоснованные в этом случае протесты разномастной оппозиции никто ради него не будет.

Максимум, на что пойдут внешние игроки – невмешательство То есть, позволят лично Зеленскому попробовать переизбраться собственными силами. Но помогать не будут. Выгорит – ок. Нет – и суда нет.

Теоретически у него это даже может и получиться. Наиболее вероятный пока что основной конкурент – весьма обтекаемо говорит о перспективах своего участия в гонке, а Порошенко выбили из седла санкционным ударом ниже пояса. Так что теперь его адвокат жалуется, что для баллотирования его клиенту по закону нужно открыть отдельный счет, а Петру Алексеевичу это запрещено санкциями.

Пространство для маневра у Зеленского сужается по мере того, как тают надежды на Европу и ее «засадный миротворческий полк», о котором так и не удалось договориться. Более того, как пишет Newsweek, ссылаясь на депутата Европарламента Мика Аалтола, Трамп дал Европе три недели на подписание «капитуляции» Украины.

«Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — добавил Аалтола.

Но даже если Трамп дожмет и Европу и Киев на свои условия, все равно остается главная проблема трансфера украинской власти – у Трампа ( как, впрочем, и у Путина) сегодня решительно нет подходящих, управляемых и верных кандидатур на роль сменщика Зеленского. И тут, сами понимаете, желание как можно скорее провести выборы вполне может натолкнуться на предсказуемый результат, когда на выходе Трамп с Путиным получат того же самого Зеленского – но уже с переподтвержденным мандатом.

Если это произойдет, то станет самой крупной иронией судьбы в текущем украинском сюжете.