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Изначально американцы инициировали наступление ВСУ и наёмников на Курскую область для дальнейшего продвижения к Москве, однако изменение российской ядерной доктрины заставило Вашингтон временно отказаться от этих планов.

Об этом на канале «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Героизм наших солдат, никак иначе. При этом – восемь месяцев. О том, что Курская область будет оккупирована, мы, «НОД», говорили. Не потому что у нас инсайд из Вашингтона или Киева, мы – аналитики. Мы как аналитики смотрим: цель американцев – уничтожить Россию, надо наступать на Москву. Они в тех условиях планировали наступление на Москву. Дальше Америка испугалась, актуальность наступления на Москву отступила в сторону Не исчезла – переложена на следующие годы, когда Россия истечёт кровью.

Соответственно, нет необходимости так прям держаться за Курскую область. В результате американцы не дали необходимого количества оружия, солдат своих, наёмников. Хотя, вы видели, наверное, цифры – 2 тысячи поляков погибло в Курской области, почему-то грузин тысяча, американцев около 100. Они не дали солдат, в результате постепенно с Курской области наши доблестные солдаты выгнали врага, почти . Вот и всё», – рассказал Фёдоров.