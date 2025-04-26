В Курской области готовили плацдарм для наступления США на Москву – депутат Фёдоров

Максим Столяров.  
26.04.2025 17:52
  (Мск) , Минск
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Изначально американцы инициировали наступление ВСУ и наёмников на Курскую область для дальнейшего продвижения к Москве, однако изменение российской ядерной доктрины заставило Вашингтон временно отказаться от этих планов.

Об этом на канале «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Изначально американцы инициировали наступление ВСУ и наёмников на Курскую область для дальнейшего продвижения к...

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«Героизм наших солдат, никак иначе. При этом – восемь месяцев. О том, что Курская область будет оккупирована, мы, «НОД», говорили. Не потому что у нас инсайд из Вашингтона или Киева, мы – аналитики. Мы как аналитики смотрим: цель американцев – уничтожить Россию, надо наступать на Москву. Они в тех условиях планировали наступление на Москву. Дальше Америка испугалась, актуальность наступления на Москву отступила в сторону Не исчезла – переложена на следующие годы, когда Россия истечёт кровью.

Соответственно, нет необходимости так прям держаться за Курскую область. В результате американцы не дали необходимого количества оружия, солдат своих, наёмников. Хотя, вы видели, наверное, цифры – 2 тысячи поляков погибло в Курской области, почему-то грузин тысяча, американцев около 100. Они не дали солдат, в результате постепенно с Курской области наши доблестные солдаты выгнали врага, почти. Вот и всё», – рассказал Фёдоров.

«История с отступлением врага на Курской области прямо вытекает из путинской смены ядерной военной доктрины. Вот прямо: ядерная доктрина, устрашение Америки, изменение американских планов на длительную, тяжёлую кровавую войну, но без активной эскалации, без наступления и, соответственно, отступление врага из Курской области», – добавил депутат.

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