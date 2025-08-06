Украинские дипломатические миссии в нарушение Венской конвенции ведут в странах пребыванию вербовку граждан для участия в боевых действиях.

Об этом, пеердает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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«Поддержание конструктивных межгосударственных отношений — это норма международной жизни. Каждая страна выстраивает их в соответствии со своими национальными приоритетами, в том числе открывая дипломатические представительства в зарубежных странах.

Другое дело, когда такие представительства, в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, начинают заниматься деятельностью, несовместимой с их статусом, в том числе вербовкой граждан стран аккредитации для участия в боевых действиях. Мы обращали внимание наших латиноамериканских партнеров на случаи, когда посольства Украины разворачивали подобную деятельность», – сказал дипломат в интервью «Известиям».