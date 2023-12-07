85% мира против давления Запада на Россию – американский аналитик

Анатолий Лапин.  
07.12.2023 11:38
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия


США просчитались, вооружая Украину и вводя санкции против России. Это привело к нескольким сотням тысяч погибших, но не разрушило российскую экономику и не заставило страну страдать.

Об этом в эфире видеоблога Wavу Media заявил глава Транснационального фонда мира и исследований будущего профессор Лундского университета Ян Оберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США просчитались, вооружая Украину и вводя санкции против России. Это привело к нескольким сотням...

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«Мы продолжаем вооружаться. Я не знаю, сколько сотен тысяч человек уже погибли в Украине из-за этой глупой политики. Это глубоко аморально, и многие из этих лидеров, государственных деятелей являются военными преступниками, но они никогда не будут осуждены.

«Большим сюрпризом для людей на Западе, особенно в НАТО и Европейском союзе, стало то, что они немедленно, не задумываясь, не проводя никакого анализа последствий, решили ввести эти шквальные санкции против России. Сейчас Россия не страдает от этих санкций, в отличие от западноевропейцев….

Вопреки их ожиданиям, в остальном мире 85% человечества живут под властью правительств, которые не поддерживают эту политику в отношении России», – заявил Оберг.

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