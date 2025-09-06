Украинец ткнул в нос Зеленского и Сырского успехами Северной Кореи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Опираясь на собственные силы, КНДР сумела решить массу стоящих перед армией проблем, чего даже при поддержке Запада не смогла сделать Украина.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Корея, которую так долго не любили в Украине, КНДР, они ходили в портках голодные, но за это время своими силами, это называется идеи чучхе, опора на собственные силы (и в этом нет ничего смешного), они достигли такого, что сегодня их лидер в Китае наравне с другими лидерами ядерных государств стоит наравне по защите своего отечества. И рядовые корейцы гордятся этим. Потому что голода уже нет, он 25 лет отсутствует. А оружие, которое способно защитить государство, мобилизационная готовность этой страны находится на высочайшем уровне – даже помогает России освобождать Курскую область», – подчеркнул эксперт.

По его словам, это яркий пример для Украины.