Израильтянку Собчак предложили сослать на Чукотку

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Скандальной журналистке Ксении Собчак нужно запретить выезжать из России, а в командировки посылать – только в депрессивные регионы.

Об этом политтехнолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собчак нужно запретить выезжать за пределы Родины. Более того, насильно прописывать посещать самые отстающие регионы. Чтобы ролики оттуда снимала. Ее ж начальники крупные смотрят, гламурщина эта вот. В Туву, в Хакасию, на Чукотку (Чукотка не является «отстающим регионом» – Ред.) на полгодика! Не выпускать ее из России», – сказал Уралов.

Такая идея родилась у него после того, как на Петербургском международном экономическом форуме Собчак единственная отважилась поднять вопрос об СВО на круглом столе, на котором шла речь о возвращении в Россию.

В 2022 году Собчак, испугавшись уголовного преследования, убежала из РФ, воспользовавшись израильским паспортом, хотя ранее наличие у себя второго гражданства журналистка лицемерно отрицала.