9 Мая две фразы Путина определили будущий исход всей спецоперации, – эксперт

Сегодня президент России поставил точку и подвёл черту под многочисленными предположениями российского общества, а также под истерикой Запада и Украины относительно конечной цели России в специальной военной операции.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Павел Никоноров.

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«Президент 9 мая не объявлял никакой «всеобщей мобилизации» и не угрожал «ядерной войной», как об этом трубили Запад, Украина и либералы. В то же время, он кратко сформулировал всё в двух фразах для российского общества, обеспокоенного возможной «остановкой на полпути» в денацификации и демилитаризации Украины. Эти фразы весят в тысячу раз больше, чем вся существующая аналитика и многочисленные прогнозы.

Первые ключевые слова Путин сказал военнослужащим с трибуны: «Наши солдаты воюют на своей земле». И провёл историческую преемственность от князя Святослава до маршала Жукова. Упомянул он и легендарный Брусиловский прорыв, который, как известно, состоялся на территории Галичины.

Вторую ключевую фразу президент произнёс во время встречи с Артёмом Жогой, командиром батальона «Спарта», сменившим на этом посту своего героически погибшего сына Владимира. Путин лично пообещал комбату, что армия России выполнит абсолютно все поставленные задачи и добьётся всех целей на Украине», – пояснил эксперт.