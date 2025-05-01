«9 мая мы штурманем Красную площадь» – офицер ВСУ

Украина не должна придерживаться объявленного Россией майского перемирия и нанести удар по параду на Красной площади.

Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему Путин на 9 мая просит паузу? Потому что понимает, что мы штурмонём. Мы уже легко можем бить по Красной площади. А если еще туда, по моей информации, хочет приехать Ким, такой новый дружбанчик Путина, то положить сразу Кима вместе с Володькой в одну могилку – мечта любого военного », – сказал Ярославский.

Он пожаловался, что объявленное перемирие только подрывает боевой дух ВСУ.

«С чего мы должны выполнять все, что он просит на самом деле? Смотрите, во-первых, он сейчас задает тренд. Во-вторых, он дестабилизирует внутреннее эмоциональное состояние наших военнослужащих. То есть создавая кратковременные перерывы, потом их нарушая, он дает возможность военным выдохнуть, подумать, что может уже все.

Мы не должны подаваться на эти эмоциональные качели», – подытожил украинский офицер.