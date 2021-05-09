9 Мая в Одессе: «А я в Россию домой хочу…»

Я вам сначала про первое впечатление о Дне Победы в Одессе расскажу. Первое, говорят, правильное. Так вот было похоже на то, как узников из разных концлагерей везут в барачных вагонах, останавливают на станции и выгоняют вдохнуть воздуха, чтобы до пункта назначения не передохли, а то рабочей силы не хватит. И узники, завидев старых товарищей, как начинают обниматься, как принимаются поздравлять друг друга с глотком свежего воздуха; плачут. От сиюминутного счастья. Может, уже последнего.

Вот и в Одессе, на Аллее славы — традиционного места сбора в День Победы — наблюдалось подобное. Здесь были все свои. И так уже семь лет. Семь лет оккупации, когда свои или на кладбище, или на Аллее славы.

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Каждый год 9 Мая я думаю, а вдруг обойдется без провокаций? Каждый раз пытаюсь включить логику — но ведь мэр и прочие хозяева города только изображают «щирых» украинцев, а на самом деле нормальные советские люди, поэтому не должны допустить плясок на костях и плевков хотя бы в ветеранов. И каждый раз я ошибаюсь. Логика не работает.

Вот и сегодня был «день сурка»: когда друг из Германии поздравлял меня с праздником и слал фото с Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, центре Берлина — машины с советской символикой, памятные венки, красные знамена Победы.

Так отмечали 9 Мая в Германии.

У нас на подходе к Алле Славы избивали пожилую женщину, участницу Бессмертного полка. Она несла портрет маршала Жукова. Портрет вырвали и разбили полицейские, а вступившихся за женщину, как и ее саму, просто раскидали и пинали ногами. Нацики подсобили, само собой. Журналистке, снимавшей беспредел, люди в форме велели выключить камеру, когда она отказалась, грубо вытолкали и ее. Такая вот мясорубка в великий праздник…

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В Одессе вырывали из рук портрет маршала Победы.

Наших задерживали по всему городу — мужчине сходу вменили уголовную статью за пилотку с красной звездой (еще пару лет назад в аналогичной щеголял мэр), слутошили пенсионера с Георгиевской лентой, выпроваживали людей с Аллеи Славы за скандирование «Новороссия», «Донбасс, мы с тобой» и «Фашисты». Выталкивали женщину с ребенком на руках.

И «о, сколько нам открытий чудных» предстоит еще завтра, когда полицаи уже окончательно отчитаются обо всех изолированных от общества нацистов людях! К примеру, по памятным местам ездили автомобили, из которых неслось «А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму». Так что скоро мы наверняка узнаем о еще нескольких «изменниках родине».

Когда я шла к фильтрационному пункту, где полицейские обыскивают людей, со мной рядом шагала группка мужиков — они волокли с собой концертный динамик и переговаривались на чистом русском: «Ну, где там Саня? Все наши уже собрались». «Где я их видела?», — вертелось в голове.

Когда мы подошли к пункту, полицейские неожиданно вежливо поздравили меня с праздником, а мужиков остановили — куда, мол, вы тащите свой динамик, зачем?». И тут они как начали голосить на мове! «Вы порушуетэ наши права! Чому вы нас зупыняете? В нас що, фашизм?!». Бац, неожиданно — я вспомнила, где видела эти внезапно становящиеся украиноязычными рожи — на митингах «Свободы»! И динамик эти «антифашисты», наверняка волокли за тем, чтобы по старинке включать фашистские марши. Такие вот двойные стандарты.

По ушам резануло рявканье полицая: «Женщины налево, мужчины направо!». Ага, ассоциации — Освенцим, смертники… Так и живем.

К памятнику неизвестному Матросу я подошла в девять утра, а он уже был покрыт цветами. У Вечного огня — ветераны и низко кланяющиеся им люди. Но полицейские попросили нас расступиться — двигалась официальная делегация: мэр, губернатор, чиновники. Специально для них даже реквием включили: «Люди! Покуда сердца стучатся, — помните! Какою ценой завоевано счастье!». Простому люду слушать его не дозволено, видимо, потому, что в случае массового прослушивания — это уже пропаганда советских символов, за которую всех, кто не мэр, пинают ногами.

Кстати, за официальной делегацией двигались уже простые люди — с портретами своих героических предков. А ведь многие из них, скорее всего, служили под командованием Жукова. Спасибо, что не отобрали портреты и не избили…

Минута молчания, возложение венков, гимн Украины. По толпе идет недовольный шепоток: «Под этим гимном убивают наших людей». Гимн заканчивается и военный оркестр «урезает» марш. Пару минут, не больше. «Да они часа три должны играть, как раньше! Или они только для чинуш играли?», — возмущаются люди.

Чинуши уехали и начался праздник для людей, для своих, для нас! Эта та часть одесского Дня Победы, когда по спине начинают бежать мурашки — двигается Бессмертный полк! Волна людей, девятый вал своих, наших! То, чего оккупант так боится! То, о чем я неоднократно писала — реальный показатель политических настроений в стране.

Люди идут и поют «Священную войну»… Потому что, покуда сердца стучат, они помнят, они все помнят…

Нацики на Аллею Славы тоже проползли и растянули плакат: «За пэрэмогу Украины». Что ж, люди откровенно плевали в них, а так как сейчас многие ходят с карманными собачками, то в прямом смысле слова показывали им собачьи задницы. Полицаям это не нравилось, и они вещали в громкоговоритель «Кто положил цветы, уходите налево» — тоже по специальному «фильтрационному» маршруту. Кто не соглашался, тех вытесняли массой.

В глаза бросилось большое количество детей и подростков. Причем, не таких, которые стоят и ноют про «уставшие ноги», не понимая, что происходит, а осознанных.

И, уходя с Аллеи Славы, мы, матери, тем себя и успокаивали и все вспоминали-вспоминали: «А моего внука из роддома принесли, когда у меня был обыск. Сейчас ему уже семь лет и он обожает «Смуглянку». «А мой в школе на уроке «гидности» как-то взял и про заживо сожженных 2 мая людей выдал». «А мой с уроков сбегал, буду «Священную войну» с вами петь, говорит, а не бандеровские песни».

А значит, что мы все-таки победили. И не только в том дело, что наши дети пронесут через свою жизнь правду и память — и нам ради них стоит жить! И совсем скоро — надеюсь — я тоже пошлю другу в Берлин фото с красным знаменем Победы из Одессы, в которой больше не будет фашизма. И в Берлин, и на весь цивилизованный мир, где не жгут людей и не забивают женщин ногами.