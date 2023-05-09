9 Мая в оккупированной Одессе. Унижение. Больно и горько

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…«Всю вату записали и составили списки возможных наводчиков и коллаборантов из тех, кто нес цветочки на Куликово поле. А что вы думали, так просто все разрешили?» — высказалась после 2 мая одесская Фарион на минималках Алена Балаба. По сути, эту повестку и продвигали нацисты между 2 и 9 Мая, чтобы задавить, запугать людей, чтобы к Вечному огню они не пришли, чтобы не завалили победные монументы горами цветов в человеческий рост, как это обычно бывает.

А люди все равно пришли.

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«Во время военного положения массовые мероприятия, митинги, марши, акции запрещены», – напомнил накануне годовщины великой Победы главный украинский полицай Одесской области Иван Жук.

Он анонсировал – у памятников будут наряды и кинологи. Гражданам – готовиться к проверке документов и наличия запрещенных предметов.

К слову, когда празднуют голодоморы и прочие торжества «гидности», которые через день, у вооруженных патриотов документы не проверяют, и даже когда они разгуливают по городу — на минуточку! — с гранатометами, вообще не реагируют.

А одесситам же пришлось опять проходить унизительную процедуру обыска при входе на Аллею Славы, с рытьем в сумках и вынюхиванием содержимого мобильных телефонов — очевидцы уверяют, что полицаи просматривали соцсети и страницы «френдов», в ряде случаев эта процедура занимала час.

Но так, опуская разве что исследование телефонов, происходило с 14-го года. Только держиморд из мэрии и обладминистрации без досмотра пускали, но они приезжали рано утром, для проформы, до шествия народного Бессмертного полка.

В этом же году «отстрелялись» в День примирения с фашистами 8 мая:

«Пэрэмоглы тоды, пэрэможемо и зараз», — заявил мэр Труханов.

Если вы спросите, а что за светлоликие упыри окружают мэра в порыве возложить цветы, отвечу — это все исполняющие обязанности руководителей области и полиции, ибо не «и. о.» еще в марте уволены, а с новыми назначениями Зеленский не спешит. Да, а светлоликих, похоже, во время последней амнистии нанимали.

Местное ТВ, обслуживающее бандеровцев, отличилось опросами на улицах — мол, нужно ли 9 Мая? Респонденты, «по странной случайности», в основном малолетки, прибывшие с хуторов в ПТУ постигать азы прибивания к табуреткам ножек, отвечали «Ни, нэ трэба» и «Що цэ такэ?».

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Только картинка с Аллеи Славы говорила об обратном — туда, правда, тихо, «без «Катюши» и маршей, шли и стар, и млад, от детей до ветеранов, которых остались единицы. Та самая «вата, наводчики и коллаборанты», которые уже на карандаше.

Да, и никакого фашизма на оккупированных Украиной территориях, конечно, нет.

Больно и горько. Действительно со слезами на глазах праздник. Не с теми, правда, слезами…