9 мая Зеленский и его МИД выставили себя на посмешище 

11.05.2020, Москва, Владимир Гладков

МИД Украины, страны, где за демонстрацию Знамени Победы можно сесть, на 9 мая выдвинул претензии Москве из-за якобы приватизации этого знамени Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский поехал 8 мая в «день примирения» отмечать на границу с Россией. Я на что обратил внимание, четыреста метров до границы с Россией, я специально замерял, в том же селе Меловое. Я поражаюсь: когда он на линии фронта ДНР, то в бронежилете, окружён охраной, а тут – четыреста метров до «страны-агрессора», до страны, с которой Украина находится в состоянии войны, и вся защита – маковый цветочек на пиджачке! Оказывается не страшно на самом краю у «страны агрессора».

Повесил колокольчик и заявил, что мы помним преступления нацизма и назвал там, и правда, и Бабий Яр, и другие, и село Кортелисы на Западной Украине, где по приказу немецких нацистов украинские коллаборационисты вырезали почти всё село… И теперь он приводит пример резни, которую его же герои УПА и устроили.

А на следующий день, уже в День победы над нацизмом, так это праздник называется, он поехал в Закарпатье, где ещё один колокольчик повесил, сказал, следующие два повесит в Симферополе и в Донецке. Ну, если шляпу с колокольчиками наденет…» – заявил Корнилов.

«Я к чему это, что он там заявил: перечислил героев Украины, первый Кожедуб, трижды герой Советского Союза, нигде не упомянул про Красную Армию, зато там в американскую армию и прочее, и Олена Телига. ОУНовка, которая в том числе была виновницей в Бабьем Яру 1941 года, который он накануне упоминал! То есть, она прямо ответственна за истребление в 1941 году евреев в Киеве, и теперь она, оказывается, герой Украины, которая воевала с нацизмом. Вот вам, собственно, это полное раздвоение», – добавил эксперт.

«А что МИД – вывесил большой такой «наезд»: у нас крадут нашу историю! Вот этот тоталитарный режим присвоил заслугу водружения Знамени Победы на Рейхстаг, хотя там были этнические украинцы. Господи, да что, у нас когда-то скрывали, кто вешал Знамя Победы? Милости просим к нашему общему великому подвигу, но это пишет МИД той страны, где это Знамя Победы не просто запрещено, за его вывешиваение – уголовная ответственность», – отметил Корнилов.